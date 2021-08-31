投放廣告更容易？IG將強制用戶輸入這項個資才能繼續使用

Instagram 宣布為了保護未成年使用者在網路使用上的安全，將會強制確認及認證使用者的生日，並透過這些資訊能夠提供使用者更多「個人化的體驗」。

Instagram 近日於 Facebook 的新聞中心發布了一則消息，宣布為了保護未成年使用者在網路使用上的安全，將會強制確認及認證使用者的生日。同時，Instagram 也表示透過這些資訊能夠提供使用者更多「個人化的體驗」。

其實，Instagram 在幾年前就已經開始實施向使用者詢問年齡的政策，從當時累計至今大部分的使用者皆已成功輸入及設定自己的生日，但仍然有許多用戶尚未更新自己的生日資訊。而 Instagram 表示，尚未輸入生日的用戶在使用該軟體時將會持續跳出更新生日的顯示提示；若在一定時間內用戶仍未填入自己的生日資訊，則必須會迫使使用者更新生日資訊才能夠繼續正常使用。

Photo Credit：Facebook News

然而，Google 其實也在本月稍早宣布一連串為保護未成年使用者而實施的新政策，其中包含廣告投射、搜尋調整、圖片刪除以及 YouTube 相關最新規定，但 Google 的政策並不會根據未成年使用者的年齡、性別或興趣來投放相關廣告。而 Instagram 這次的宣布卻表示將會仍然維持依照用戶的年齡來定位，並投放關聯性更高的廣告。對於這兩家媒體巨擘而言，廣告投放政策算是往不同的方向走。

與此同時，Instagram 也表示有一部份的使用者可能會在認證上提供假的生日資訊。因此 Instagram 也會有所防範，將會以人工智慧審查的方式來確定該使用者平常收到「生日快樂祝福」的內容來推測是否與輸入的年齡相符合。Instagram 表示，這個機制在目前仍屬於前期作業，日後也將會持續開發新的系統來讓這些認證更為完善。

雖然 Instagram 表示透過這些資訊除能保護未成年用戶使用上更安全，並提供使用者更多個人化的體驗，但另一方面也能夠更方便提供更客製化的廣告給使用者。因此，Instagram 得到這些資訊後會如何操作及運用，將會影響到用戶對於企業的觀感。

《本文作者Sean Cheng，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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