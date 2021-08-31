快訊

北市60多歲男性感染源不明 2例新北確診足跡遍及北捷

美國二戰「黑歷史」：把日裔美人關進集中營

聽新聞
test
0:00 / 0:00

投放廣告更容易？IG將強制用戶輸入這項個資才能繼續使用

聯合新聞網 / INSIDE
Photo Credit：Facebook News
Photo Credit：Facebook News

Instagram 宣布為了保護未成年使用者在網路使用上的安全，將會強制確認及認證使用者的生日，並透過這些資訊能夠提供使用者更多「個人化的體驗」。

Instagram 近日於 Facebook 的新聞中心發布了一則消息，宣布為了保護未成年使用者在網路使用上的安全，將會強制確認及認證使用者的生日。同時，Instagram 也表示透過這些資訊能夠提供使用者更多「個人化的體驗」。

其實，Instagram 在幾年前就已經開始實施向使用者詢問年齡的政策，從當時累計至今大部分的使用者皆已成功輸入及設定自己的生日，但仍然有許多用戶尚未更新自己的生日資訊。而 Instagram 表示，尚未輸入生日的用戶在使用該軟體時將會持續跳出更新生日的顯示提示；若在一定時間內用戶仍未填入自己的生日資訊，則必須會迫使使用者更新生日資訊才能夠繼續正常使用。

Photo Credit：Facebook News
Photo Credit：Facebook News

然而，Google 其實也在本月稍早宣布一連串為保護未成年使用者而實施的新政策，其中包含廣告投射、搜尋調整、圖片刪除以及 YouTube 相關最新規定，但 Google 的政策並不會根據未成年使用者的年齡、性別或興趣來投放相關廣告。而 Instagram 這次的宣布卻表示將會仍然維持依照用戶的年齡來定位，並投放關聯性更高的廣告。對於這兩家媒體巨擘而言，廣告投放政策算是往不同的方向走。

與此同時，Instagram 也表示有一部份的使用者可能會在認證上提供假的生日資訊。因此 Instagram 也會有所防範，將會以人工智慧審查的方式來確定該使用者平常收到「生日快樂祝福」的內容來推測是否與輸入的年齡相符合。Instagram 表示，這個機制在目前仍屬於前期作業，日後也將會持續開發新的系統來讓這些認證更為完善。

雖然 Instagram 表示透過這些資訊除能保護未成年用戶使用上更安全，並提供使用者更多個人化的體驗，但另一方面也能夠更方便提供更客製化的廣告給使用者。因此，Instagram 得到這些資訊後會如何操作及運用，將會影響到用戶對於企業的觀感。

《本文作者Sean Cheng，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

Instagram 未成年 廣告

延伸閱讀

天價！賈伯斯親簽Apple II電腦使用手冊2200萬元售出 買主身分曝光

OnlyFans為何禁色情內容？CEO坦言受到他們施壓

台灣迪士尼頻道「剪線」！明年元旦終止營運 節目由Disney+接棒

相關新聞

投放廣告更容易？IG將強制用戶輸入這項個資才能繼續使用

Instagram 宣布為了保護未成年使用者在網路使用上的安全，將會強制確認及認證使用者的生日，並透過這些資訊能夠提供使用者更多「個人化的體驗」。

臉書全球事實查證夥伴加速器 台灣事實查核中心加入

Facebook宣布 Facebook Journalism Project 首度為第三方事實查證機構夥伴推出加速器計畫...

OnlyFans為何禁色情內容？CEO坦言受到他們施壓

主打「成人市場」的英國影音共享社群 OnlyFans，宣布將從 10 月起禁止色情內容，而創辦人暨執行長 Tim Stokely 近日坦承，他們別無選擇，因為往來的銀行不允許。

臉書加速可靠訊息傳遞 納入台灣事實查核中心

社群平台臉書今天宣布首度為第三方事實查證機構夥伴推出加速器計畫，包括台灣事實查核中心等全球14家機構入選，幫助查證夥伴培...

為什麼花越多時間在網路社群，反而讓你越憂鬱？

對討好者來說，社群媒體有優點也有缺點，端視使用者的動機與互動方式而定。如果要在網路中討好自己，首先我們要瞭解自己使用社群媒體的原因。

PTT Imgur圖片拒絕連線、無法開啟此網頁？Chrome和Firefox瀏覽器解決方法看這

Imgur 圖片無法在 PTT 網頁版直接顯示，瀏覽器會出現像是「imgur.com 拒絕連線」或是「Firefox 無法開啟此網頁」等訊息，雖然點選圖片網址一樣能打開 Imgur 圖片，但每張圖片都要手動點開好像就變得很不方便。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。