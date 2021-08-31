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Clubhouse加入空間音訊 讓線上聊天室更有實際參與感

聯合新聞網 / 楊又肇
Clubhouse。美聯社
Clubhouse。美聯社

為了讓線上使用者更有實際參與聊天的真實感受，Clubhouse宣布加入空間音訊 (Spatial Audio)功能，讓使用者能在聆聽過程更容易區分主講者及與會者的說話聲音。

依照說明，Clubhouse採用的空間音訊功能設計，會將主講者設定為固定發聲位置，當有其他與會者發言時，則會讓其聲音以不同位置方向呈現，若有第三人以上的聲音加入發言的話，則會以相同方式設定於不同聲音位置，藉此營造使用者在相同空間內聆聽，並且能聽見來自不同方位的人發言聲音情景。

由於在虛擬聊天室原本就沒有特定空間概念，因此Clubhouse在空間音訊的作法，顯然與一般音樂服務播放空間音訊的作法不同。

目前此項功能僅先開放iOS裝置使用，但接下來也會提供Android裝置使用，同時將會支援無線或有線形式的耳機使用。不過，透過藍牙連接的無線耳機則暫時尚未在支援清單內，但Clubhouse表示會與蘋果、Google共同解決此項問題。

若使用者不希望使用空間音訊方式聆聽聊天內容，目前也提供手動關閉選項，即可恢復一般音訊呈現效果。

雖然目前使用熱度似乎已經不如初期，但Clubhouse表示目前每天創建聊天室的數量仍超過70萬，相比5月時的30萬數量還高，顯示目前仍有許多人黏著在Clubhouse服務聆聽談話內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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