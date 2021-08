Clubhouse加入空間音訊 讓線上聊天室更有實際參與感

為了讓線上使用者更有實際參與聊天的真實感受,Clubhouse宣布加入空間音訊 (Spatial Audio)功能,讓使用者能在聆聽過程更容易區分主講者及與會者的說話聲音。

依照說明,Clubhouse採用的空間音訊功能設計,會將主講者設定為固定發聲位置,當有其他與會者發言時,則會讓其聲音以不同位置方向呈現,若有第三人以上的聲音加入發言的話,則會以相同方式設定於不同聲音位置,藉此營造使用者在相同空間內聆聽,並且能聽見來自不同方位的人發言聲音情景。

由於在虛擬聊天室原本就沒有特定空間概念,因此Clubhouse在空間音訊的作法,顯然與一般音樂服務播放空間音訊的作法不同。

目前此項功能僅先開放iOS裝置使用,但接下來也會提供Android裝置使用,同時將會支援無線或有線形式的耳機使用。不過,透過藍牙連接的無線耳機則暫時尚未在支援清單內,但Clubhouse表示會與蘋果、Google共同解決此項問題。

若使用者不希望使用空間音訊方式聆聽聊天內容,目前也提供手動關閉選項,即可恢復一般音訊呈現效果。

雖然目前使用熱度似乎已經不如初期,但Clubhouse表示目前每天創建聊天室的數量仍超過70萬,相比5月時的30萬數量還高,顯示目前仍有許多人黏著在Clubhouse服務聆聽談話內容。

Hear ye, hear ye 🔊 spAAaAaAatial audio on Clubhouse!



It's like surround sound, but w/ your own headphones. A more vibrant, human experience! Plus makes it much easier to tell who's talking.



thanks to @juberti for this one 👏 rolling out now on iOS, Android coming soon! pic.twitter.com/Zit6F9ijRK