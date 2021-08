OnlyFans為何禁色情內容？CEO坦言受到他們施壓

三家銀行都因為平台的「情色名聲」而拒絕提供服務,進而影響平台上的「支付」功能。

主打「成人市場」的英國影音共享社群 OnlyFans,宣布將從 10 月起禁止色情內容,而創辦人暨執行長 Tim Stokely 近日坦承,他們別無選擇,因為往來的銀行不允許。

OnlyFans 總部位於倫敦,為知名的色情影片訂閱制平台,但也有健身、烹飪等內容。疫情期間,OnlyFans 更成為性工作者的重要收入來源,直到近期宣布未來將禁止色情內容。

根據The Verge 報導,Tim Stokely 坦承,他們曾打交道過的三家銀行:紐約梅隆銀行(Bank of New York Mellon)、英國大都會銀行(Metro Bank)以及摩根大通(JPMorgan Chase)等,都因為平台的「情色名聲」而拒絕提供服務,進而影響平台上的「支付」功能。

他還進一步點名摩根大通,表示這間銀行在關閉性工作者或相關支持企業的帳戶上「特別積極」。不只如此,大都會銀行也曾在 2019 年倉促通知 OnlyFans 後立即關閉他們的帳戶。

而上週《彭博社》報導更指出,包括銀行、支付服務提供業者,都已經向 OnlyFans 施壓。畢竟,包括 Mastercard 和 Visa 等國際發卡組織,最近也都大動作與色情內容切割,就怕自己無意間成為「助長」兒童色情的幫兇。

或許是怕「見光死」,因此 Tim Stokely 並沒有透露公司目前正在合作的銀行夥伴。

除了來自「支付」的壓力以外,美國前總統川普曾在 2018 年簽署 FOSTA 法案,藉由降低對網路平台的法律保障進一步打擊網路色情內容。該法案當年以壓倒性高票通過,但當時就有公民倡議團體與性工作者指出,儘管法案立意良好,但當性工作者不得不轉往線下發展時,反而讓他們暴露在更大危險中。

自從 FOSTA 法案通過後,包括蘋果和 Google 的應用程式商店,也都開始限制色情內容。而OnlyFans 則是繼 Tumblr、Patreon 和 eBay 等平台之後,同樣不得不限制平台上相關內容的網路業者。

