OnlyFans為何禁色情內容？CEO坦言受到他們施壓
三家銀行都因為平台的「情色名聲」而拒絕提供服務，進而影響平台上的「支付」功能。
主打「成人市場」的英國影音共享社群 OnlyFans，宣布將從 10 月起禁止色情內容，而創辦人暨執行長 Tim Stokely 近日坦承，他們別無選擇，因為往來的銀行不允許。
OnlyFans 總部位於倫敦，為知名的色情影片訂閱制平台，但也有健身、烹飪等內容。疫情期間，OnlyFans 更成為性工作者的重要收入來源，直到近期宣布未來將禁止色情內容。
根據The Verge 報導，Tim Stokely 坦承，他們曾打交道過的三家銀行：紐約梅隆銀行（Bank of New York Mellon）、英國大都會銀行（Metro Bank）以及摩根大通（JPMorgan Chase）等，都因為平台的「情色名聲」而拒絕提供服務，進而影響平台上的「支付」功能。
他還進一步點名摩根大通，表示這間銀行在關閉性工作者或相關支持企業的帳戶上「特別積極」。不只如此，大都會銀行也曾在 2019 年倉促通知 OnlyFans 後立即關閉他們的帳戶。
而上週《彭博社》報導更指出，包括銀行、支付服務提供業者，都已經向 OnlyFans 施壓。畢竟，包括 Mastercard 和 Visa 等國際發卡組織，最近也都大動作與色情內容切割，就怕自己無意間成為「助長」兒童色情的幫兇。
或許是怕「見光死」，因此 Tim Stokely 並沒有透露公司目前正在合作的銀行夥伴。
除了來自「支付」的壓力以外，美國前總統川普曾在 2018 年簽署 FOSTA 法案，藉由降低對網路平台的法律保障進一步打擊網路色情內容。該法案當年以壓倒性高票通過，但當時就有公民倡議團體與性工作者指出，儘管法案立意良好，但當性工作者不得不轉往線下發展時，反而讓他們暴露在更大危險中。
自從 FOSTA 法案通過後，包括蘋果和 Google 的應用程式商店，也都開始限制色情內容。而OnlyFans 則是繼 Tumblr、Patreon 和 eBay 等平台之後，同樣不得不限制平台上相關內容的網路業者。
《本文作者Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》
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