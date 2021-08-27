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OnlyFans為何禁色情內容？CEO坦言受到他們施壓

聯合新聞網 / INSIDE
主打「成人市場」的英國影音共享社群 OnlyFans，宣布將從 10 月起禁止色情內容。路透
主打「成人市場」的英國影音共享社群 OnlyFans，宣布將從 10 月起禁止色情內容。路透

三家銀行都因為平台的「情色名聲」而拒絕提供服務，進而影響平台上的「支付」功能。

主打「成人市場」的英國影音共享社群 OnlyFans，宣布將從 10 月起禁止色情內容，而創辦人暨執行長 Tim Stokely 近日坦承，他們別無選擇，因為往來的銀行不允許。

OnlyFans 總部位於倫敦，為知名的色情影片訂閱制平台，但也有健身、烹飪等內容。疫情期間，OnlyFans 更成為性工作者的重要收入來源，直到近期宣布未來將禁止色情內容。

根據The Verge 報導，Tim Stokely 坦承，他們曾打交道過的三家銀行：紐約梅隆銀行（Bank of New York Mellon）、英國大都會銀行（Metro Bank）以及摩根大通（JPMorgan Chase）等，都因為平台的「情色名聲」而拒絕提供服務，進而影響平台上的「支付」功能。

他還進一步點名摩根大通，表示這間銀行在關閉性工作者或相關支持企業的帳戶上「特別積極」。不只如此，大都會銀行也曾在 2019 年倉促通知 OnlyFans 後立即關閉他們的帳戶。

而上週《彭博社》報導更指出，包括銀行、支付服務提供業者，都已經向 OnlyFans 施壓。畢竟，包括 Mastercard 和 Visa 等國際發卡組織，最近也都大動作與色情內容切割，就怕自己無意間成為「助長」兒童色情的幫兇。

或許是怕「見光死」，因此 Tim Stokely 並沒有透露公司目前正在合作的銀行夥伴。

除了來自「支付」的壓力以外，美國前總統川普曾在 2018 年簽署 FOSTA 法案，藉由降低對網路平台的法律保障進一步打擊網路色情內容。該法案當年以壓倒性高票通過，但當時就有公民倡議團體與性工作者指出，儘管法案立意良好，但當性工作者不得不轉往線下發展時，反而讓他們暴露在更大危險中。

自從 FOSTA 法案通過後，包括蘋果和 Google 的應用程式商店，也都開始限制色情內容。而OnlyFans 則是繼 Tumblr、Patreon 和 eBay 等平台之後，同樣不得不限制平台上相關內容的網路業者。

《本文作者Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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