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臉書加速可靠訊息傳遞 納入台灣事實查核中心

中央社 / 台北27日電

社群平台臉書今天宣布首度為第三方事實查證機構夥伴推出加速器計畫，包括台灣事實查核中心等全球14家機構入選，幫助查證夥伴培養讀者並建立互動關係，讓查核後的報告與訊息分享給更多閱聽眾，共同遏止不實言論的擴散。

臉書（Facebook）說明，此次的加速器計畫將於10月初展開，台灣事實查核中心將參與為期10週的培訓課程，包含線上工作坊與每週的專家輔導，加速器計畫更將提供資金投入支持查證夥伴的特定專案，也將促進各地機構彼此交流，共同擬定新的經營策略並提升整體業務。

台灣事實查核中心為臉書自2019年起在台灣啟動第三方事實查證計畫的合作夥伴之一，協助查證臉書上的文章，並依據查核結果為平台上的內容提供評等。

臉書新聞誠信合作夥伴負責人戈德施拉格（KerenGoldshlager）表示，在打擊不實訊息的工作中，臉書認為不僅需降低誤導內容的傳散，更需強化正確訊息的傳播。期望透過加速器計畫，幫助獨立事實查證夥伴拓展更廣大的閱聽眾，加深其與讀者之間的連結。

自2016年起，臉書已投入超過8400萬美元（約新台幣23.5億元）支持事實查證相關計畫，包含支持事實查證機構在臉書上的查核工作，以及提供贊助、獎學金與獎助金支持產業等。

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