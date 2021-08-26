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挨批不打假YouTube急自清：疫情後刪百萬則影片

中央社 / 華盛頓25日綜合外電報導
影音平台YouTube今天表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，平台移除了超過100萬則帶有「危險冠狀病毒假訊息」的影片。示意圖／Ingimage
影音平台YouTube今天表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，平台移除了超過100萬則帶有「危險冠狀病毒假訊息」的影片。示意圖／Ingimage

Google旗下影音平台YouTube今天表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，平台移除了超過100萬則帶有「危險冠狀病毒假訊息」的影片。

YouTube是在政界領袖批評社群平台未阻止針對病毒等主題的有害假訊息散布後，發布這份聲明。

YouTube在部落格貼文說，YouTube仰賴美國疾病管制暨預防中心（US Centers for Disease Control）與世界衛生組織（World Health Organization）等「衛生組織的專家共識」，但在部分案例中，隨著新事實浮出，「假訊息較不明確」。

YouTube首席產品長莫漢（Neal Mohan）寫道：「我們的政策著重在移除可能直接導致真實世界重大傷害的影片。」

「2020年2月以來，我們移除超過100萬支與危險冠狀病毒資訊相關的影片，像是假療法或騙術等等。」

「全球疫情方熾之際，大家都應該配備絕對最棒的訊息，保護自己還有家人安全。」

假訊息 YouTube

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