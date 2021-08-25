為什麼花越多時間在網路社群，反而讓你越憂鬱？

摘要 Instagram、臉書（Facebook）、推特（Twitter）等社群網路提供眾多建立聯繫的機會，讓我們據以建立虛擬社群，以現實世界無法達成的方式發聲並展現自己。 對討好者來說，社群媒體有優點也有缺點，端視使用者的動機與互動方式而定。如果要在網路中討好自己，首先我們要瞭解自己使用社群媒體的原因。

安妮塔（Anita）使用社群媒體的出發點大錯特錯。她二十六歲時因為焦慮與自尊低落開始接受諮商。她述說自己著迷於Instagram的問題，她會花上數小時滑動態，瀏覽美女享用美好、健康的早餐，觀賞名人健身後神采奕奕的模樣，或是嫉妒地看著前男友到國外度假的照片，他曬成小麥色的手臂環抱著穿著比基尼泳衣的美女。

她自己上傳的內容也都精心套上濾鏡，她想要向世界呈現自己最討人喜歡的一面。她告訴我：「有時候，我會梳妝打扮準備出門，拍了上百張照片（不誇張），測試每一個角度和每一種濾鏡，但我覺得拍越多照片，心情就越糟。然後我會選出一張照片，然後把天底下所有主題標記都用上去：#outout（出門）、#lovemygirls（愛我的閨蜜們）、#sorrynotsorry（毫無歉意）、#me（我）、#happy（快樂）、#bodypositive（身體自愛）。發布之後，如果按讚數量不夠多，我就會把照片撤下來。我痛恨這一切。我鄙視自己做這些事。」

安妮塔以手摀住臉，她對自己不理性的行為感到羞愧，但她無法戒掉在社交平台上討好的習慣，她會不由自主地搜尋哪些主題標記能夠獲得更多按讚次數，或者是吸引更多追蹤者。另一方面，她也毫不懷疑地採信別人貼文所呈現的扭曲生活，對比他人的完美而自慚形穢。在她發布自拍公開在大眾眼前之前，她早就開始自我批判，印證「自己一文不值」的預言。

有些人和安妮塔一樣，使用社群媒體的動機有偏差。他們的需求無法在現實生活中獲得滿足，於是轉而希望在網路世界中尋找歸屬感，運用討好伎倆偽造出光鮮亮麗的冒牌者，因此他們在網路中獲得的任何接納也都虛假不實。

安妮塔運用典型討好者的行為模式來尋求人際聯繫，但是這樣的作法無法和無影無蹤的追蹤者拉近距離。她希望能夠獲得人們的理解，但她從未展現真正的自己，又要如何被眾人看見？

運用典型討好者的行為模式來尋求人際聯繫，但這樣的作法無法和無影無蹤的追蹤者拉近距離。圖／Ingimage

社群媒體動機

想一想自己參與線上社群的動機。

使用社群媒體的原因？

想想看，社群媒體帶給你什麼收穫？可能正面及負面、預期中及預料之外的影響都有，你能說明這兩方面的結果嗎？也許社群網路提供展現自己的管道，證明你原本就夠好了，讓你把這份自信帶進網路之外的生活中。

或許你參與線上社群是為了討好別人，以喜歡、轉推、按讚次數來評估自己是否為人接納。如果是這樣，請自問你如何在網路中展現自己？

你認為網路世界如何看待你？你發布的照片多貼近現實？

自拍照可以套濾鏡，貼文可以經過多次編修，由公眾透過按讚次數決定下場是撤除或保留。

你可以編輯自己、為自己套上濾鏡，不過在追求「按讚次數」的危險過程中，你可能失去自己。如果其他使用者也都忙於偽裝，又怎麼能真正看見彼此？大家就只是偽裝者互相按讚而已。討好者以貼文獲得的按讚次數、追蹤人數或留言數武斷地評估自己討人喜歡與成功的程度，這種心態有害心理健康。

在追求「按讚次數」的危險過程中，可能失去自己。圖／Ingimage

幻想與現實

別誤把自己真實的生活與他人呈現出的表象相比。要記得，別人在Instagram展現的完美生活很可能並不是真的，至少不會是全貌。

看一下自己的線上個人檔案，觀察自己與眾人分享的「表象」，也許你會發現，如果這些照片和貼文是由別人發布，很可能也會令你羨忌不已。你可能曾經在別人的貼文底下留言，只因為覺得自己應該這麼做，或曾轉推某則你自己不完全相信的理念，你的社群媒體生活表象很可能也令他人自慚形穢。你的貼文時間軸可能透露矛盾——分享的上一則貼文一如往常混雜感傷與開心的情緒，不過你發布的柔焦照片有如一張懷舊照片明信片，附註文字傳達出積極與欣喜。

這些貼文只呈現生活的單一面向，所有人都應該謹記這一點，特別是討好者。你可以偽裝，其他人當然也可以。

取消追蹤之前

如果你喜歡滑動頁面，瀏覽編排精美的動態，這樣很好，社群媒體上的確有很多好東西能帶來正面體驗，有提振心情或娛樂的功效。就算你看不順眼某人的貼文，至少你可以封鎖或取消追蹤他們，對吧？大家都這麼做：篩選動態，只追蹤讓自己心情愉快的貼文。

不過當我碰到對網路互動感到沮喪的案主時，我發覺更有益的作法是先深入瞭解困擾他們的癥結點，找出更深層次的問題。如果跳過這個步驟，直接完全戒掉社群媒體，可能只是壓下表面症狀，未能處理潛藏的問題，往後不經意看到特定類型的貼文時仍會再次發作。如果精心篩選自己瀏覽的內容，移除可能觸發負面感受的貼文，我們也許可以暫時擺脫不適感受，但這只是治標不治本的作法。另一方面，如果能深入探究負面感受從何而來，未來就不須繼續躲躲藏藏，甚至也能藉此學習如何討好自己。

當然，過濾社群平台向我們顯示的內容可能也是必要措施，不過首先應該釐清這麼做的原因。我們希望在網路世界中保有受傷之後的恢復力，而不只是在不斷變動的環境中求取當下的安慰。

如果你不參與網路社群，花點時間想想看，參與之後你可能會有什麼感受？如果你避免使用社群媒體是因為知道這很可能會觸發憤怒、焦慮或不足的感覺，你是否思考過背後的原因？你還能採取哪些措施，在使用社群網路的同時討好自己？

書籍簡介 討好陷阱：心理師的情緒解方－有些人無論如何都不會滿意，那就別再嘗試討好他們 作者：艾瑪．里德．特雷爾Emma Reed Turrell 出版社：商業周刊 出版日期：2021/8/12

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