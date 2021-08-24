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PTT Imgur圖片拒絕連線、無法開啟此網頁？Chrome和Firefox瀏覽器解決方法看這

聯合新聞網 / 免費資源網路社群

近期批踢踢實業坊（PTT）重新開放使用者註冊，不過可能很多年輕一代都已經沒有接觸過 BBS，我也寫了一篇「PTT 批踢踢實業坊開放註冊！申請帳號、手機認證 AOTP 步驟教學」文章，透過應用程式 MeowPtt、BePTT 或 PiTT 就能在行動裝置進行操作，對我來說 PTT 是非常龐大的資料庫，可以在各大版面搜尋貼文及討論串，而且純文字模式操作上速度更快更順暢。

以往在 PTT 貼圖必須先將圖片上傳到圖片空間，再把網址貼過去，大家熟悉的 Imgur 就是最多人使用的免費圖片空間，而且因為支援直接連結，圖片就能在 Term.ptt.cc 好讀模式或網頁版立即顯示。

但是近期卻發生相當惱人的問題，Imgur 圖片無法在 PTT 網頁版直接顯示，瀏覽器會出現像是「imgur.com 拒絕連線」或是「Firefox 無法開啟此網頁」等訊息，雖然點選圖片網址一樣能打開 Imgur 圖片，但每張圖片都要手動點開好像就變得很不方便。

網友發現這是因為瀏覽器 Referer 造成，簡單來說，Imgur 會有防止被濫用機制，當使用流量太大就會自動封鎖、阻擋掉特定的來源，以 PTT 巨大的流量來說應該是一下下就會被阻擋掉了，要解決這個問題的「暫時方法」就是在對於 imgur 圖片發送請求（request）時移除瀏覽器的 referer 資訊即可，但不確定以後還能不能使用。

如果是 Google Chrome、Microsoft Edge 或其他 Chromium 核心的瀏覽器，都可以使用知名的油猴（Tampermonkey）擴充功能載入「PTT Imgur Fix」腳本解決 Imgur 圖片無法正常顯示等問題；Mozilla Firefox 使用者則可透過修改進階偏好設定的選項做到，接下來我會示範一下如何安裝和設定。

目錄

1. Chrome、Edge 使用者：載入 PTT Imgur Fix 腳本

2. Firefox 使用者：修改瀏覽器進階設定選項

STEP 1

若你是使用 Chromium 核心瀏覽器，可以直接安裝 Google ChromeMicrosoft Edge 油猴（Tampermonkey）擴充功能，這個外掛程式能夠在特定網站執行腳本，以達到更改網頁佈局或是加入、刪減功能與內容等效果。

安裝後點選右上角「Tampermonkey」圖示，接著選擇「取得新腳本」功能。

STEP 2

接著在最上方搜尋欄位輸入「PTT Imgur Fix」會找到特定腳本。

STEP 3

進入 PTT Imgur Fix 腳本頁面後點選上方的「安裝腳本」按鈕。

按下「安裝」就能將這個油猴腳本安裝到瀏覽器。

STEP 4

回到 PTT 網頁版任何一篇文章，如果在遇到帶有 Imgur 圖片時「PTT Imgur Fix」腳本就會自動執行，也可以從 Tampermonkey 圖示數字看到目前執行的腳本數量。

如此一來就能解決 Imgur 圖片無法在 PTT 網頁版直接顯示的問題。

STEP 1

如果你是 Firefox 使用者，只要在瀏覽器網址列輸入 about:config 。

畫面會顯示調整設定前請務必小心的警告畫面，點選「接受風險並繼續」。

STEP 2

在上方搜尋框輸入 network.http.sendRefererHeader 找到特定選項。

STEP 3

將後方數值從 2 修改為 1 按下最後方按鈕保存即可。

關於 network.http.sendRefererHeader 選項的設定說明可參考 MozillaZine

STEP 4

重新整理網頁或是將網頁關閉、重新開啟，就能解決 PTT 的 Imgur 圖片在 Firefox 瀏覽器無法直接顯示的問題。

參考資料：

https://www.ptt.cc/bbs/Browsers/M.1628561540.A.1B1.html

https://www.ptt.cc/bbs/Browsers/M.1628752805.A.4B2.html

值得一試的三個理由：

1.Imgur 會判斷瀏覽器 Referer，流量過大時會阻擋特定來源

2.PTT 的 Imgur 圖片無法在網頁直接顯示，透過擴充功能或設定解決

3.只能暫時解決問題，不確定以後會不會無法使用

《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫。》

PTT 貼圖 Chrome Firefox

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