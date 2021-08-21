FB花2.5年打造可16人同時參與的虛擬會議室 更真實地「面對面」討論
針對目前疫情依然產生不少影響情況下，Facebook宣布針對旗下虛擬實境頭戴裝置Oculus Quest 2推出公開測試版本的Horizon Workroom，讓使用者能以虛擬實境方式更深層參與「面對面」的虛擬會議討論，除了可以在最多可同時容納16人的虛擬會議室互動，使用者也能透過與個人Windows PC、Mac連動的虛擬桌面、鍵盤，以及虛擬電子白板增加更深的會議參與感，甚至可以透過啟用手勢識別功能，在會議室中舉手發問，或是以手勢表達個人感受等。
Facebook Reality Labs副總裁Andrew ‘Boz’ Bosworth表示，許多人其實習慣眾人開會時的氛圍，同時也需要身旁有人的情況才能更專注於會議內容，否則可能會因為其他事情而分心，而確實許多線上會議討論也需要「面對面」溝通才能發揮更大效益。
因此，藉由Horizon Workroom的應用模式，Facebook認為將可進一步拉近線上會議的「距離感」，甚至可以透過模擬貼近真實的會議情境，並且讓代表個人形象的虛擬人像在會議中進行互動，將可讓使用者更專注參與會議討論。
而會議討論過程中，除了使用者眼前的虛擬桌面、鍵盤會與個人使用Windows PC、Mac連動，甚至能直接操作之外，使用者也能透過虛擬電子白板討論事項，或是透過手勢表達個人感受。
另外，除了最多可讓16人以虛擬實境形式參與會議，同時也能讓其他人透過線上視訊會議形式加入討論。
依照Facebook說明，此項服務花費2.5年打造，希望能讓更多員工人數不多，同時希望能讓員工近距離互動的中小企業使用，並且讓員工能透過線上會議方式進行線上協同作業。除了影像視覺之外，Facebook也透過Spatial Audio全景聲技術，讓使用者能以貼近真實音場形式參與會議。
目前此項服務是以免費形式開放使用，但市場看法認為，Facebook未來也可能針對企業或學校使用需求提供收費使用版本，例如可對應更多人同時上線使用，或是依照使用需求進行客製化等服務。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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