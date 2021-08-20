步上Tumblr後路？OnlyFans將禁止色情內容、嚴查老司機

自斬後路？OnlyFans 擬跟進當年 Tumblr 封鎖並限制色情內容傳播。

OnlyFans 即將步上 Tumblr 的後路嗎？知名英國創作者社群 OnlyFans 近日透過外媒彭博社公開表示，將在 10 月開始禁止 OnlyFans 使用者發佈色情內容，但仍開放部分裸體照片及影片。

這項改動除了直接衝擊在平台上的性工作者，是否也會影響現估值 10 億美元 OnlyFans 未來身價呢？OnlyFans 也對外坦承，這項改動是來自銀行及投資者的壓力，並堅信沒有這些色情內容一樣能存活下來。

當年 Tumblr 跟色情說 NO 後，導致公司多次易主、股價暴跌、使用者大量流失

2018 年 12 月，曾紅極一時的 Tumblr 做出了一項正氣且大膽的改動，宣布 Tumblr 將嚴查平台上的色情內容，那時 Tumblr 的月訪問量超過 5.2 億，但政策頒布後，在短短幾個月內，使用者就暴跌至 3.7 億，隨後更面臨股價暴跌、公司多次易主的尷尬局面，至此一蹶不振。雖然後來針對創作者推出了新的內容變現方案，但多數使用者（亦或老司機）早已不看好紛紛出走 Telegram 及 Twitter。

前面有個老大哥前車之鑑，OnlyFans 仍選擇走向同一條道路的原因究竟為何？OnlyFans 對外坦承一部分是面臨投資者及銀行端的施壓，因為目前公司正在尋求 10 億美元估值的投資，而平台上充斥著色情內容使投資者卻步。

OnlyFans 與現行的社群媒體如臉書、創作者社群 YouTube 最大的不同點在於，該平台開放使用者與創作者透過「訂閱」直接互動聯繫，間接地使色情工作者有個客製化、1 對 1 服務的機會。

OnlyFans 現擁有 200 萬內容創作者及超過 1.3 億的用戶，OnlyFans 的成人影片創作者 Siri Dahl 經外媒採訪指出，她現在將近 90% 的收入來自 OnlyFans，如果平台沒有明確引導並告知 10 月禁止色情內容的影響，她坦承將大幅影響現在收入，甚至還有色情內容創作者透過 OnlyFans 收入「買到一棟房子」卻擔心之後會繳不出房貸。

有色情內容創作者透過 OnlyFans 收入「買到一棟房子」，卻擔心之後會繳不出房貸。路透

OnlyFans 必須謹慎考量並安排後續「色情內容創作者」補救措施

OnlyFans 近五年前成立以來，所有平台上的創作者總收入累積已超過 45 億美元，若禁令在沒有其他配套方案、補救措施，勢必會給 OnlyFans 帶來毀滅性災難，OnlyFans 平台的使用者形容政策一旦實施，就像是「漢堡王說不再賣漢堡了」。

OnlyFans 為了試圖與色情內容切割，最近也推出 OFTV 串流媒體服務，提供許多免費原創內容如健身、烹飪、搞笑娛樂以及多元音樂主題活動，讓創作者可以自由上傳短影片或長影片，使用者可通過手機、平板電腦來觀看，但這樣的改動是否讓平台上的色情內容創作者，及其他為了色情內容而來的使用者買單，需要更謹慎的評估。

《本文作者Archer，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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