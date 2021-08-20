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步上Tumblr後路？OnlyFans將禁止色情內容、嚴查老司機

聯合新聞網 / INSIDE
圖擷自OnlyFans 臉書
圖擷自OnlyFans 臉書

自斬後路？OnlyFans 擬跟進當年 Tumblr 封鎖並限制色情內容傳播。

OnlyFans 即將步上 Tumblr 的後路嗎？知名英國創作者社群 OnlyFans 近日透過外媒彭博社公開表示，將在 10 月開始禁止 OnlyFans 使用者發佈色情內容，但仍開放部分裸體照片及影片。

這項改動除了直接衝擊在平台上的性工作者，是否也會影響現估值 10 億美元 OnlyFans 未來身價呢？OnlyFans 也對外坦承，這項改動是來自銀行及投資者的壓力，並堅信沒有這些色情內容一樣能存活下來。

當年 Tumblr 跟色情說 NO 後，導致公司多次易主、股價暴跌、使用者大量流失

2018 年 12 月，曾紅極一時的 Tumblr 做出了一項正氣且大膽的改動，宣布 Tumblr 將嚴查平台上的色情內容，那時 Tumblr 的月訪問量超過 5.2 億，但政策頒布後，在短短幾個月內，使用者就暴跌至 3.7 億，隨後更面臨股價暴跌、公司多次易主的尷尬局面，至此一蹶不振。雖然後來針對創作者推出了新的內容變現方案，但多數使用者（亦或老司機）早已不看好紛紛出走 Telegram 及 Twitter。

前面有個老大哥前車之鑑，OnlyFans 仍選擇走向同一條道路的原因究竟為何？OnlyFans 對外坦承一部分是面臨投資者及銀行端的施壓，因為目前公司正在尋求 10 億美元估值的投資，而平台上充斥著色情內容使投資者卻步。

OnlyFans 與現行的社群媒體如臉書、創作者社群 YouTube 最大的不同點在於，該平台開放使用者與創作者透過「訂閱」直接互動聯繫，間接地使色情工作者有個客製化、1 對 1 服務的機會。

OnlyFans 現擁有 200 萬內容創作者及超過 1.3 億的用戶，OnlyFans 的成人影片創作者 Siri Dahl 經外媒採訪指出，她現在將近 90% 的收入來自 OnlyFans，如果平台沒有明確引導並告知 10 月禁止色情內容的影響，她坦承將大幅影響現在收入，甚至還有色情內容創作者透過 OnlyFans 收入「買到一棟房子」卻擔心之後會繳不出房貸。

有色情內容創作者透過 OnlyFans 收入「買到一棟房子」，卻擔心之後會繳不出房貸。路透
有色情內容創作者透過 OnlyFans 收入「買到一棟房子」，卻擔心之後會繳不出房貸。路透

OnlyFans 必須謹慎考量並安排後續「色情內容創作者」補救措施

OnlyFans 近五年前成立以來，所有平台上的創作者總收入累積已超過 45 億美元，若禁令在沒有其他配套方案、補救措施，勢必會給 OnlyFans 帶來毀滅性災難，OnlyFans 平台的使用者形容政策一旦實施，就像是「漢堡王說不再賣漢堡了」。

OnlyFans 為了試圖與色情內容切割，最近也推出 OFTV 串流媒體服務，提供許多免費原創內容如健身、烹飪、搞笑娛樂以及多元音樂主題活動，讓創作者可以自由上傳短影片或長影片，使用者可通過手機、平板電腦來觀看，但這樣的改動是否讓平台上的色情內容創作者，及其他為了色情內容而來的使用者買單，需要更謹慎的評估。

《本文作者Archer，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

社群媒體 Tumblr 色情網站

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