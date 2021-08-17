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「納粹標誌」惡搞5萬多個維基百科頁面 包含拜登、瑪丹娜等大咖

聯合新聞網 / INSIDE
圖擷自@AnnCoulter
圖擷自@AnnCoulter

維基百科傳出有諸多名人的維基百科頁面被「納粹標誌」大量惡搞，其攻擊了約 53,000 個頁面，導致頁面資訊全看不到。

眾所皆知，維基百科（Wikipedia）是能夠讓使用者自行編輯任何公開資訊的百科平台，因此時常能夠看到頁面會有一些惡搞的文字也不太意外。但昨天傳出有諸多名人的維基百科頁面被大量惡搞，約 53,000 個頁面遭受攻擊。

受到影響的個人頁面會整個背景變成紅色，並只會顯示一個「納粹標誌」，連名字都看不到。其中被攻擊的頁面不乏許多政治人物，如美國總統拜登（Joe Biden）、副總統賀錦麗（Kamala Harris）、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau），以及知名藝人如瑪丹娜（Madonna）、珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）、班艾佛列克（Ben Affleck）…等等。

據了解，惡搞頁面的人是以破壞維基百科內較常使用的模板，進而直接影響到使用該模板的頁面；而維基百科管理員在發現問題後不到五分鐘就隨即處理了這個問題並將該名破壞的人永久禁止編輯。維基媒體基金會（WMF，Wikimedia Foundation）也表示，「這些不被接受的攻擊當然違反了我們管理的政策，而我們也成功在五分鐘內就解決問題」，對自家的防護抱持著樂觀態度。

其實維基百科在 2019 年也曾遭到惡意的分散式阻斷服務攻擊（DDoS），導致歐洲數個國家都網域癱瘓無法使用該網站，而該攻擊至少影響伺服器兩天。而這次的「納粹」攻擊相較於前年的惡意攻擊，就比較像是惡作劇的成分居多。

《本文作者Sean Cheng，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

維基百科 納粹 拜登 加拿大 賀錦麗

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