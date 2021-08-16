九年級生不會「解壓縮檔案」網曝：小朋友連Word都不會用

近代科技發達，手機功能越趨完善，因此九年級生多使用手機為多，相對過去較少使用電腦。有網友抱怨，現在的小朋友連「解壓縮」都不會，甚至不會使用Word軟體，令他傻眼直呼「我是不是老了啊？小朋友都只會用手機了嗎？」

有網友在PTT發文表示，他在論壇上協助小朋友解決遊戲上的問題，原以為對方是沒有管理員權限，搞清楚後才知道是「不會解壓縮」，竟然直接下載zip後拖移到資料夾中，他直呼「我是不是老了啊？小朋友都只會用手機了嗎？」

其他網友則留言「不懂電腦的人變多」、「老人才用zip」、「還有問Gmail的App在哪裡的」、「電腦是7、8年級的」、「一堆連word都不會用」、「手機世代了，真的有可能不熟電腦」、「科技速食時代，思考能力越來越差」、「現在很多人家裡沒電腦，所以履歷是用手機打的」、「抖音世代沒辦法」。

還有網友留言「一半連存檔都不會，一半存完找不到檔案」、「新來的打工弟弟連鍵盤都不太會用了」、「六七八年級以後將成為時代的眼淚」、「九年級生報到，誰叫我們這個世代轉變成手機世代」、「手機那麼方便，誰還跟你學電腦」。

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