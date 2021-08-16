英國競爭與市場管理局 對於Facebook斥資收購GIF圖庫業者Giphy有意見
針對Facebook於去年5月中旬收購Giphy，並且併入旗下Instagram服務內，英國競爭與市場管理局 (Competition and Markets Authority，CMA)表示已經著手調查此筆交易是否構成壟斷，如果有必要的話，將會要求Facebook拆分Giphy業務。
英國競爭與市場管理局認為，依照Facebook服務市佔，加上Giphy服務原本用戶人數與使用量，加上雙方在網路廣告業務量佔用相當大，因此認為Facebook收購Giphy將造成市場競爭公平性。
由於Giphy目前成為全球最大規模GIF圖檔存放平台，每天更吸引眾人使用，若Giphy正式併入Facebook體系，或許可能因為Facebook設下限制，導致其他社群平台無法再使用Giphy圖庫內容，甚至必須要求其他社群平台提供資料串接才能使用，因此認為此舉將可能讓Facebook發展優勢再次擴張。
另外，原本Giphy有意再英國市場推出如同美國境內推行的付費廣告業務，但隨著被Facebook收購而終止此項業務發展，英國競爭與市場管理局也以此認定Facebook收購Giphy將對廣告業務市場平衡產生影響，尤其英國目前在經濟規模達55億英鎊的陳列式廣告市場中，Facebook就佔據約一半以上市場的情況，更讓英國競爭與市場管理局擔心Facebook在廣告市場發展勢力過大，勢必擠壓英國境內其他廣告業務市場發展。
目前英國競爭與市場管理局預計會在今年9月初統整相關調查結果，並且計畫在今年10月初做出最終報告。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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