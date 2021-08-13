LINE電腦版更新 視訊通話可用貼圖

通訊軟體LINE今天說明電腦版7.1.0新功能，包括在視訊通話中可使用貼圖和色筆、通話中可選擇開啟「消除噪音」功能，並優化結束通話的彈跳視窗介面。

在最新的LINE電腦版中，無論在1對1、群組或LINE會議室視訊通話時，於下方選單點選「貼圖」即可使用；選擇想傳送的貼圖後，會在視訊畫面中間顯示後消失。

在視訊通話中分享螢幕時，如果想強調特定部分，可以在上方漂浮選單中點選「色筆」圖示，有多種筆尖種類、顏色和圖章可以選擇。若畫面太複雜，也可透過橡皮擦或清除全部功能，來刪除畫面中的筆刷線條。

這次更新還可以直接在語音通話時，點選麥克風旁邊的小箭頭，直接開啟消除雜音功能。另外在結束通話的視窗進行介面優化，點選通話視窗左上方的X，結束通話視窗會顯示於上方；按ESC鍵，結束通話會以彈跳視窗顯示；點選右下方的結束通話圖示，結束通話會顯示於下方。

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