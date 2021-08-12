臉書搜尋功能故障已排除 向用戶致歉
社群平台臉書（Facebook）表示，今天稍早因技術問題，導致部分用戶無法使用臉書搜尋功能，已迅速排除此問題，抱歉造成用戶的不便。
臉書今天上午發生搜尋功能故障，在臉書電腦版搜尋關鍵字，頁面顯示「我們找不到任何結果，請確定沒有錯字，或嘗試其他關鍵字」。手機版也有同樣問題，輸入關鍵字無法顯示搜尋結果。
追蹤網路連線狀態的獨立網站DownDetector顯示，臉書從今天上午約8時開始有大量用戶回報問題，其中46%是無法登入，32%是動態消息異常，32%是完全當機。至9時46分左右，問題回報數量已明顯減少。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言