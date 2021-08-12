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臉書搜尋功能故障已排除 向用戶致歉

中央社 / 台北12日電

社群平台臉書（Facebook）表示，今天稍早因技術問題，導致部分用戶無法使用臉書搜尋功能，已迅速排除此問題，抱歉造成用戶的不便。

臉書今天上午發生搜尋功能故障，在臉書電腦版搜尋關鍵字，頁面顯示「我們找不到任何結果，請確定沒有錯字，或嘗試其他關鍵字」。手機版也有同樣問題，輸入關鍵字無法顯示搜尋結果。

追蹤網路連線狀態的獨立網站DownDetector顯示，臉書從今天上午約8時開始有大量用戶回報問題，其中46%是無法登入，32%是動態消息異常，32%是完全當機。至9時46分左右，問題回報數量已明顯減少。

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