臉書搜尋功能故障 輸入關鍵字無法顯示結果

社群平台臉書（Facebook）今天上午發生搜尋功能故障，輸入中英文任何關鍵字都無法顯示搜尋結果；記者向臉書查證此事，尚未取得回覆。

根據記者實測，在臉書電腦版搜尋關鍵字，頁面顯示「我們找不到任何結果，請確定沒有錯字，或嘗試其他關鍵字」。手機版也有同樣問題，輸入關鍵字無法顯示搜尋結果。

追蹤網路連線狀態的獨立網站DownDetector顯示，臉書從今天上午約8時開始有大量用戶回報問題，其中46%是無法登入，32%是動態消息異常，32%是完全當機。