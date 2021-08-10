日媒：TikTok下載量超越Facebook 排名全球第一
日媒8月6日稱，經調查2020年的全球下載量，中國短片分享應用程式（App）TikTok（抖音國際版）自2018年開始調查以來，首次成為全球下載量最多的App。
排名第一至十位分別是TikTok、Facebook、WhatsApp、Instagram、Facebook Messenger、Snapchat、Telegram、Likee、Pinterest及Twitter。
俄羅斯的Telegram排名第七。此外，另一個來自中國的短片應用程式Likee也排名第八位。cnbeta.com引述相關人士分析稱，由此可見中、俄企業開發的App正受到全球用戶的關注。
以美國加州舊金山為總部的應用程式分析公司App Annie在一份報告中指出，2021年TikTok的全球月活用戶或將突破12億。一旦達標，TikTok將踏入Facebook社交媒體矩陣的10億的月活躍用戶（Monthly active users，MAU）圈。
App Annie統計數據顯示，TikTok用戶平均每月逗留時間超過19.6個小時，多逾Facebook的16.6個小時。
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文章授權轉載自《香港01》
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