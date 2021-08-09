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終於有黑暗模式了！iPhone 和 iPad 的 Google地圖不只有黑暗模式，還能透過 iMessage 分享位置！

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：9to5google、Google
圖片及資料來源：9to5google、Google

Google 在 2021 年 2 月為 Android 裝置打造黑暗模式的 Google Maps （Google 地圖），並在一個月後推出，但 iPhone 和 iPad 卻遲遲等不到更新。稍早《9to5google》報導，Google地圖黑暗模式確認將於未來幾個星期內在 iPhone 和 iPad 推出。

深色模式

黑暗模式下的 Google 地圖原本的白色底色會變成黑色，搜尋欄位和底部標籤按鈕則是變成淺灰色，而淺藍色的圖像則是目前位置、導航路線或標籤頁…等，另外其他的地標…等都會變淺色設計。

Google 官方部落格表示，深色模式可以幫助使用者節省電池壽命，想要開啟黑暗模式時，必須手動開啟 Google 地圖在「設定」功能啟動才行。

圖片及資料來源：9to5google、Google
圖片及資料來源：9to5google、Google

iMessage 分享即時位置功能

iMessage 中位置共享的 GIF

圖片及資料來源：9to5google、Google
圖片及資料來源：9to5google、Google

除了深色模式之外， Google 地圖還支援在 iMessage 發送即時位置，以及分享即時位置功能，在預設情況下分享時間為一個小時，但可以延長到 3 天，並且也能隨時停止。

Google 地圖 Widget 來了！

圖片及資料來源：9to5google、Google
圖片及資料來源：9to5google、Google

Google 地圖除了可以導航以外，還可以瀏覽某個區域的即時交通狀況。在更新之後，使用者可以把 Google 地圖加入主畫面的 Widget 小工具，如此一來就能從主畫面瀏覽目前所在位置的交通狀況，進而做出相應的計畫。

目前這三項新功能預計在 Google 地圖 5.74 版本更新後即可使用，預計會在 2021 年 8 月推出。

圖片及資料來源：9to5google、Google

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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