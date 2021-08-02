Airbnb增加新功能 讓使用者在訂房前先測試入住環境網路速度

Airbnb稍早宣布新增一項功能，讓使用者能在正式訂房前可預先確認提供網路連線速度，藉此作為吸引使用者訂房誘因之一。

由於目前越來越多人仰賴網路，就連外出旅行時也需要透過網路維持日常聯繫、影音娛樂等需求，甚至在目前疫情影響之下，也有部分人選擇藉由Airbnb服務租賃適合遠距辦公地點，因此也讓網路成為是否決定租賃條件之一。

目前Airbnb將先在美國境內提供此項服務，並且與Measurement Lab (M-Lab)合作線上測速功能，並且讓使用者能透過Measurement Lab提供的公開數據作比較，藉此讓使用者能確認訂房資源提供網路速度，而未來幾周將會在全球地區提供。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》