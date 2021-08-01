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Twitter收購新聞匯集服務Brief背後團隊 強化本身資訊彙整能力
Twitter稍早宣布收購提供新聞匯集服務的Brief背後團隊，預期藉此強化本身資訊彙整傳遞能力。
由於越來越多人透過線上社群服務獲取消息，許多內容也幾乎是透過Twitter等服務進行大量傳播，因此收購Brief背後團隊將有助於提升內容透過Twitter擴散，進而帶動使用黏著等效益。
在相關說明中，Twitter並未透露收購Brief背後團隊涉及金額，但說明此次收購並非以Brief服務為目的，而是以其背後團隊成員為主，亦即比較像是將Brief技術人員併入旗下開發團隊。
至於由Twitter收購後，Brief服務預計會在7月31日關閉。
先前時候，Twitter也出資收購去廣告服務新創Scroll，藉此強化本身以每月4.99美元價格訂閱的Super Follow功能發展策略，而年初時也收購荷蘭新聞電子報服務Revue。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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