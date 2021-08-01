Twitter收購新聞匯集服務Brief背後團隊 強化本身資訊彙整能力

許多人在通訊軟體上聊天時，都會習慣使用表情符號來表達自己當下的情緒，然而隨著使用通訊軟體的比例越來越多，表情符號也不斷推出新的樣式。對此，Adobe 字體設計師兼開發人員保羅・杭特（Paul D. Hunt）就以人們的表情符號使用習慣，發表了「2021全球表情符號使用趨勢報告」。

2021-07-24 15:23