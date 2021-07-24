使用表情符號「最大因素」？Adobe開發人員揭趨勢報告書

許多人在通訊軟體上聊天時，都會習慣使用表情符號來表達自己當下的情緒，然而隨著使用通訊軟體的比例越來越多，表情符號也不斷推出新的樣式。對此，Adobe 字體設計師兼開發人員保羅・杭特（Paul D. Hunt）以探討人們對於表情符號的認知與使用習慣，發表了「2021全球表情符號使用趨勢報告」。

從該報告對美國、英國、德國、法國、日本、澳大利亞和韓國的 7,000 人進行了調查，結果顯示男女最常使用的表情符號是「喜極而泣」 （😂）且有88% 的受訪者表示，在談話中若對方有使用表情符號，就能更同理對方的感受。

「表情符號能幫助我們更深入了解簡訊背後的情感，這就是表情符號厲害之處。」該報告也指出，相較於電話交流和面對面交流，有超過一半的受訪者更願意通過表情符號表達情感，可見表情符號在現代人的社交行為中扮演著「情感傳遞者」的重要角色。

該報告中提醒，我們的大部分交流都是在看不到某人的面部表情、手勢或聽不到他們的語氣時，所以對圖像的反應會更情緒化，因此，與單獨使用文字相比，表情符號可以幫助通過圖像更好地近似語音、手勢和情緒反應，這就是表情符號的潛在優勢。