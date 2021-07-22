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LINE用「4字」預知未來？她收到訊息驚呆 網一看曝真相

聯合新聞網 / 綜合報導
LINE是民眾最常用的通訊軟體之一。示意圖／記者張芮瑜攝影
LINE是民眾最常用的通訊軟體之一。示意圖／記者張芮瑜攝影

使用通訊軟體傳送訊息既快速又方便，不過近日有一名女網友發文分享收到「預言通知」的可怕狀況，網友們一看卻紛紛直呼自己也遇過這種情況。

原PO在Dcard以「我的LINE是全場唯一真預言家」為題發文，她表示LINE跳出「您有新訊息」的通知，但仔細一看卻發現此訊息竟來自「1分鐘後」， 她簡直驚呆了，忍不住直呼「1分鐘後？？？要不要順便告訴我樂透號碼？」

原PO收到來自「1分鐘後」的預言訊息。圖／Dcard
原PO收到來自「1分鐘後」的預言訊息。圖／Dcard

文章曝光後，網友們也笑虧「可以告訴我幾分鐘後有男朋友嗎？」、「未來人即將傳送未來訊息」、「我真的有笑出來，莫名戳到笑點」、「後勁好強，害我大半夜狂笑」。不過，也有人直言「我也會耶！反正就是LINE的日常bug吧，見怪不怪」。

其中，有網友就分析，其實只是手機設定時間不準確，只要依照「設定」→「一般」→「日期與時間」路徑，將選項改為「自動設定」，手機時間即會與網路時間設定相同，便不會再出現「預言訊息」的奇特狀況。

原PO收到來自「1分鐘後」的預言訊息。圖／Dcard
原PO收到來自「1分鐘後」的預言訊息。圖／Dcard

Dcard LINE

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