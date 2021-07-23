四分之一用戶是老司機…Tumblr「大掃黃」後雪崩式沒落 如何東山再起？

知名社群部落格 Tumblr 歷經 2 次易主、大掃黃禁令頒布等變革後，現今意欲主打內容變現市場，再次復活。

知名社群部落格 Tumblr 自 2018 「大掃黃」封殺後，2018 至 2019 年間流量雪崩式下滑，每月訪問 Tumblr 的用戶下跌 21.2%，網站總流量、平均每位用戶的訪問次數大幅減少，用戶的停留時間 2019 年更少了近 1 分鐘，每次訪問的頁面也減少一半以上，Tumblr現今名存實亡似乎並不為過。

除了原本成人貼圖、成人貼文的使用者舉家遷移外，其實最大的問題在於 Tumblr 糟糕的圖像辨識系統，原本有意封殺成人貼文的功能無法有效分辨「藝術品」與「成人貼文」的差別。

最經典的案例就是知名女演員瑪德琳．霍爾頓，她曾發表許多經嚴禁審查的男性生殖器貼文，但自大掃黃後「禁黃令」頒布，趕跑了包含她在內許多藝術創作家，才是 Tumblr 逐漸凋零的關鍵。

Tumblr 推出付費作品版位功能，意欲迎戰社群內容變現市場

在 Verizon 2017 年買下雅虎、2018 年頒布 Tumblr 禁黃令後不久，一年不到的時間在 2019 年以 300 萬美元不到的價格，再次易主給部落客網站 WordPress 母公司 Automattic Inc.。雖然具體金額未公布，但根據 Axios 報告指出交易金額，相比 2013 年雅虎收購 Tumblr 價格的 0.3% 還不到，當初 Yahoo 大手筆用 11 億美元併購 Tumblr ，經 2 次易主收購價大幅下跌 99.7% 來看，昔日光景早已不復存在。

Tumblr 慘澹的網路瀏覽數 Photo Credit：Similarweb

Tumblr 近幾年的走向十分不樂觀 Photo Credit：Statista

然而現今的 Tumblr 並沒有完全放棄求生意志，有意光復在社群世界中的影響力。本週三 Tumblr 推出 Post+ 的 Beta 版功能預約表單，首次開放讓內容創作者透過自己的作品來營利，由 Tumblr 親自挑選優質的內容主審核通過後，便可以線上營利。現提供的收費方案有每月 3.99、5.99 及 9.99 美元三種，不論哪個方案 Tumblr 都會從其中抽成 5% 的利潤。

這項 Tumblr Post+ 的 Beta 版功能會推出，極有可能是因應各大社群媒體龍頭如 Twitter 推出 Super Follows、YouTube 新的付費功能以及 Instagram 轉往開發電商市場的緣故。現 Tumblr 的主人 Automattic 致力於遠距辦公工具 WordPress，在新冠疫情仍未趨緩的狀態下，擁有豐富遠距辦公市場經驗 ，想要涉足內容變現的電商市場，其實並不意外。

Tumblr 只有色情內容，真的沒有好的創作者環境嗎？

Tumblr 在尚未出售給雅虎之前，曾對其 50% 的用戶抽樣調查，發現社群中色情內容僅來自於 1% 的用戶，但卻有擁有高達 1/4 的用戶是為了色情內容而來，從另個角度來看有將近 1/4 的用戶是「老司機」，他們會在 Tumblr 分享、關注色情內容創作者。

隨著歐美國家飄洋過海的「迷因 meme」越來越受大家喜愛，但早在 Tumblr 全盛時期就擁有眾多的迷因創作者帳號，2019 年熱度最高的「51 區」，討論許多不明飛行物、外星人有關的著名禁區話題擁有相當高的知名度、當初 Tumblr 的使用者們也不乏許多火影忍者粉絲，將各種跑步姿勢 P 圖到現實生活中。

先前 Tumblr 在 2019 年的年度回顧報告裡面，裡面提到自 2018 年 10 月到 2019 年 10 月的這段時間，幾項討論熱度高的主題包含攝影、自我學習、《模擬人生》的遊戲、貓咪、狗狗、健身、迷因等話題，很難想像 Tumblr 是一個色情與暴力的社群媒體。

Photo Credit：Tumblr

雖然 Tumblr 的沒落不一定完全跟大掃黃事件有關，但易主兩次又面臨大掃黃禁令，以及自身的創作者環境不如現今 Instagram、Twitter 多元豐富，此時面臨諸多新穎的社群媒體龍頭挑戰，Tumblr 想要東山再起需要面對的問題仍然很多。

《本文作者Archer，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》