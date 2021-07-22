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不再一碼難求！Clubhouse宣布脫離測試版 「全面開放」用戶進入

聯合新聞網 / 綜合報導
Clubhouse宣布停止邀請制，所有用戶皆可進入。 圖／翻攝自twitter@Clubhouse
Clubhouse宣布停止邀請制，所有用戶皆可進入。 圖／翻攝自twitter@Clubhouse

今年年初在台灣爆紅的語音社交平台「Clubhouse」於昨（21日）晚宣布，將向所有用戶開放，未來不再需要透過邀請碼，即可直接使用。

語音聊天app「Clubhouse」因邀請制度、僅限iPhone用戶，以及可與名人對話等誘因，在台灣一度蔚為風潮，邀請碼一號難求，不少名人也開設聊天室與朋友「線上開講」，更引爆民眾熱情，先前官方也證實已有1000萬人正在候補等待加入Clubhouse。

聯合創始人Paul Davison和Rohan Seth 21日宣布，Clubhouse已脫離測試版，準備邁入下一章，未來不再僅限邀請，只要用戶手機下載iOS或Android版本的Clubhouse app皆可使用，同時表示不再有「等待名單」。

據《9to5mac》報導，Clubhouse雖在2月時下載量超過800萬，但近來人氣大減，至4月時僅有90萬次下載，可能與twitter、facebook等公司陸續推出類似功能且跨平台的服務有關。

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