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LINE「收回訊息」超惱人？網曝重點功能：可防流出

聯合新聞網 / 綜合報導
網友抱怨遇到用LINE傳訊息又一直收回的狀況。 圖／PIXABAY
網友抱怨遇到用LINE傳訊息又一直收回的狀況。 圖／PIXABAY

現代人習慣使用通訊軟體聯繫，也常用於工作事項交辦，其中LINE進入台灣人生活多年，功能也從單純的傳訊、通話逐漸增加，除可多人通話外，也可回收傳出的文字、圖片等訊息。但有網友表態「討厭賴一直收回的人」，直言不喜歡這功能，引起網友討論。

近日有網友在抖音（TikTok）表示，非常討厭LINE收回訊息的功能，對方訊息都傳出來了、他也看到了，一直收回「是想當作沒發生這回事嗎」，直白抱怨引來眾多網友表示同感，「玩遊戲時一直收回又會一直跳通知出來」、「超級討厭收回」、「遇過從頭到尾收回，超傻眼的」。

類似的討論先前也曾在批踢踢上出現，多數網友都認為會收回訊息就代表有錯誤發生，「沒辦法我就打錯字」、「可能打錯字啊」、「少打字一定收回重打」、「傳錯人」、「上次不小心傳到猛男照到公司群組，還好有收回這功能」；或是遇到對方已讀不回、長時間未讀等狀況，也會收回訊息，「如果已讀不回就會想收回」、「遇到不讀不回或已讀不回就習慣性收回」、「避免尷尬就先收回」、「同學只要1分鐘內沒已讀就全部收回」。

有人則認為收回最重要的目的是「防止聊天內容被截圖」，「怕被截圖」、「多半是防截圖」、「怕你截圖給別人看」、「有時只想給一些人看，他們看完就收回了」、「現在就有人愛截圖、不小心打錯字被拿來大作文章」、「怕人家留底吧！我婆婆常在收回訊息，情緒一來就罵一大篇，再一句句收回去，大抵知道罵過頭了，怕我截圖給娘家人看吧」。

不過也有網友表示收回功能其實對公事討論訊息彙整很方便，可以只保留最後正確的內容。

LINE 抖音

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