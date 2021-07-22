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LINE對話機器人設計大賽開放報名 加碼免費教學

中央社 / 台北22日電

國立台北商業大學與LINE PROTOSTAR新星計畫連續3年共同主辦LINEChatbot對話機器人設計大賽，今年競賽自即日起至9月30日開放報名，並規劃可免費報名的對話機器人工作坊，強化LINE對話機器人設計的完整概念。

LINE Chatbot對話機器人設計大賽於2019年開辦，前2屆共吸引超過500組團隊報名。2019冠軍作品透過競賽專業評審回饋與多方專家學者優化，成功上架一個主打輕鬆記住群組大小事的CoWoks機器小助理。

LINE在官網發布新聞稿說明，今年競賽獲經濟部中小企業處、桃園市政府青年事務局、教育部高等教育深耕計畫協助，提供總獎金新台幣20萬元，還有機會獲得台北商業大學創新育成中心免費一年虛擬進駐與顧問服務、LINE技術小聚推廣與技術實習生推薦面試機會等。

另外，今年賽前特別開設一站式對話機器人工作坊，將自7月29日起開放免費報名，邀請Chatbot UX設計專家溫明輝、Chatbot開發專家林紹軒、金融管理專家李志偉、LINE資深開發技術推廣工程師林宜鋒等人，介紹Chatbot產業現況、行銷應用與用戶體驗設計，工作坊中也將由專家導師親自輔導學員。

LINE 機器人

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