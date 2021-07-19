LINE釋出11.12.0更新 有長按選單介面優化3亮點

LINE今天在官方部落格宣布，釋出LINE 11.12.0更新，包括長按選單介面優化、新增檔案位置變更等三大重點。更新的Android版本將於近日上線，iOS版本已於13日上線。

LINE說明，釋出的LINE 11.12.0更新主要有介面、LINE STORE下載流程優化等三大重點。

第一，長按選單介面優化、支援複製部分文字：

LINE說明，這次更新後，聊天室的選單介面有明顯改變，原本的長按選單加上圖示，點選的時候更直覺，此外，點選「複製」時，可以選擇想要複製的部分；此項更新適用於一般聊天室、官方帳號、LINE社群和Keep官方帳號。

第二，LINE STORE下載流程優化：

LINE指出，在LINE STORE購買貼圖或表情貼的用戶，購買完成後可以直接在聊天室的貼圖欄位直接下載使用，整個流程更快速，買完就可以馬上派上用場。

第三，Keep「新增檔案」位置變更、選取檔案介面優化：

LINE表示，在Keep的介面裡，點選右下角的綠色「+」即可選擇想加入的類別（文字、照片、影片、檔案或特輯）。想要選取Keep項目時，點選右上角的小勾勾即可，這兩項優化不但讓介面更清爽，也讓用戶使用起來更清楚。