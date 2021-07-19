悶壞掉了啦！網友熱議10大Netflix「激情影集」部部都讓人噴鼻血

「人的連結」話題影集夯！

居家防疫期間，許多人都喜歡待在家中看劇、追劇，不過觀察Netflix近幾週的榜單可以發現，那些與「人與人的連結」相關的影集觀看排名部部都名列前茅，在這段期間你是否也看了些「激情影集」來排解防疫在家的無聊與寂寞呢？Netflix在這兩年間也推出許多相當激情的影集、續集、真人秀，大多引起不少討論。

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KYEPO大數據關鍵引擎》來調查，Netflix所推出的激情原創影集，究竟有哪些劇成為台灣人心中的「肉片」呢？現在讓我們一起來看看吧！

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第十名－一路上友妳

改編自小說的西班牙影集《一路上友妳》（Valeria）以喜劇的方式敘述四個主角的感情生活，其中情慾戲與大量的裸露鏡頭，讓網友看了直喊興奮，更認為這部戲簡直是西班牙版的《慾望城市》，不過更多人認為四名主角相互鼓勵扶持的故事，是更讓人想看下去的主要原因。

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第九名－暗慾

墨西哥情慾懸疑劇集《暗慾》（Dark Desire ）被網友評為是今年度尺度最大的一部劇集，裡頭不僅有大量的情色場景，更是集所有禁忌話題之大成，包含了暴力、謀殺等，錯綜複雜的劇情關係，讓部分網友看了再看才理出頭緒，認為是一部精彩到位的吸睛劇。

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第八名－我要開心

《我要開心》（Feel Good）主要敘述的是女同志議題，故事的架構不僅僅只是談情愛，更談及歧視、社經地位、藥癮等議題，許多網友認為該劇非常具有深度，其中當然不乏情愛場景，但網友將更多的探討放在劇中的議題呈現，認為在劇中的某些故事或許也發生在你我身旁。

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第七名－菁英殺機

西班牙影集《菁英殺機》（Élite）經常被拿來與《流星花園》或者是《花邊教主》這樣把背景放在校園的影集比較，不過《菁英殺機》不論是在尺度以及故事的緊湊性上都相當高，特別是裡頭也有不少全裸激情戲，讓網友看了直喊害羞，不過心機、階級的角力在劇中也讓網友看了覺得相當過癮。

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第六名－性愛自修室

《性愛自修室》（Sex Education）乍聽之下是個單純的「肉片」，不過其實談到的那些你我可能都未必敢說出口的與性有關的議題，尤其時透過青少年的角度，除了一些性愛場景之外，這部劇集給網友更多心靈「暖暖的」感覺，認為透過這些家人、同儕、自我認同等議題更了解了身旁周遭的人與那個年輕時的自己。

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第五名－性／生活

近期話題度最高的劇集莫過於《性／生活》（Sex/Life），已經好幾天都登上台灣Netflix觀看排行的前10大，大量的裸露及性愛場景許多網友看了直喊興奮，引起更多討論是其中飾演男主角的亞當狄莫斯（Adam Demos）淋浴場景，正面全裸的「驚人尺寸」嚇壞無數網友，讓該劇的討論度直線上升。

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第四名－慾罷不能

Netflix的真人實境秀《慾罷不能》（Too Hot to Handle）第一季就在台灣引起不少討論，第二季又帶著許多「火辣」的議題燃起許多台灣網友的討論，特別是網友非常期待其中的參賽人「犯規」時，好奇是以何種形式犯規，同時參賽者的特型也引起許多討論，像是「快槍俠」或者女參賽者的嗆辣風格等等...。

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第三名－柏捷頓家族：名門韻事

同樣也被喻為是19世紀的《花邊教主》（Gossip Girl）的《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton），敘述倫敦攝政時代的上流人士之間的愛情故事，其中不少情愛場景也是許多網友的「看戲重點」，其中甚至有段夫妻間的「報復式性愛」引起非常多討論，還有網友為此而吵起來，讓部分網友指出看戲人比戲中人還要認真。

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第二名－AV帝王

《AV帝王》（全裸監督）第一季上線就引起了巨量討論，第二季同樣也帶來許多關注，不過這次的討論不僅僅是那些性愛與裸露的場景，更聚焦在故事主角村西透的身上，將他從一個對AV產業的狂熱份子，到後來走向落寞的故事敘述得非常精彩，更讓許多網友認為這是一部既能娛樂又道出了日本現實面的劇集。

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第一名－獵魔士

《獵魔士》（The Witcher）其實是一部奇幻劇集，豐富的故事線及主角特色，試圖推向《冰與火之歌》那樣的巨作。不過許多網友都把重點放在主角們在影集中的「性感表現」，特別是超尺度的呈現，讓網友看了感到非常過癮，還有網友指出，看了這樣的激情橋段都忘了《獵魔士》是一部奇幻作品呢！

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年07月15日至2021年07月14日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『Netflix原創激情影集』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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