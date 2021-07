百萬YouTuber秀特效「一絲不掛」入鏡 網友超嗨：看了上百次

Pan Piano是人氣鋼琴YouTuber,以會Cosplay成不同角色再彈琴演奏而出名,不時更性感登場,成功吸引超過250萬名粉絲。Pan Piano近日上傳1條僅2秒長的短片,當中更沒有演奏鋼琴,只有1個後製的特別效果,但仍可在短短數天內吸引近50萬次瀏覽,相當誇張!

Pan Piano於周二(13日)晚上首播這條真正「短片」,名為「This is my way of life as a Ninja!(這是我忍者生活的方式)」。在只有2秒的時間,Pan Piano先以先忍者裝現身,然後雙手擺出姿勢,在後製的煙霧效果下瞬間脫去衣服,極之有視覺效果及創意。

有網友表示,「2秒的影片,讓我從早上按到現在」、「這2秒的忍術也太有才了,不禁看了上百次」、「第一次覺得0.25倍速太慢了」、「為何2秒鐘的片段,我播起來卻要十幾分鐘?」、「2秒鐘的史詩級巨片」。

