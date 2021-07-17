百萬YouTuber秀特效「一絲不掛」入鏡 網友超嗨：看了上百次

Pan Piano是人氣鋼琴YouTuber，以會Cosplay成不同角色再彈琴演奏而出名，不時更性感登場，成功吸引超過250萬名粉絲。Pan Piano近日上傳1條僅2秒長的短片，當中更沒有演奏鋼琴，只有1個後製的特別效果，但仍可在短短數天內吸引近50萬次瀏覽，相當誇張！

Pan Piano於周二（13日）晚上首播這條真正「短片」，名為「This is my way of life as a Ninja!（這是我忍者生活的方式）」。在只有2秒的時間，Pan Piano先以先忍者裝現身，然後雙手擺出姿勢，在後製的煙霧效果下瞬間脫去衣服，極之有視覺效果及創意。

有網友表示，「2秒的影片，讓我從早上按到現在」、「這2秒的忍術也太有才了，不禁看了上百次」、「第一次覺得0.25倍速太慢了」、「為何2秒鐘的片段，我播起來卻要十幾分鐘？」、「2秒鐘的史詩級巨片」。

Pan Piano是人氣鋼琴YouTuber，以會Cosplay成不同角色再彈琴演奏而出名，不時更性感登場，成功吸引超過250萬名粉絲。圖／擷取自Instagram Pan Piano是人氣鋼琴YouTuber，以會Cosplay成不同角色再彈琴演奏而出名，不時更性感登場，成功吸引超過250萬名粉絲。圖／擷取自Instagram

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