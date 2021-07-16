Facebook祭出10億美元 希望吸引更多創作者提供創作內容

Facebook執行長Mark Zuckberg透露，將投資10億美元資金鼓勵創作者透過Facebook平台創作內容。

此項投資暫時尚未公布具體細節，但預計會持續至2022年，希望希望更多創作內容透過Facebook平台分享，藉此吸引更多使用者觀看。

而Facebook此項舉措，被視為在使用流量持續被TikTok、Clubhouse，以及Google、蘋果等新服務瓜分之下，希望透過流量變現方式吸引創作者提供內容，藉此增加更多吸引使用者產生觀看流量的機會。

雖然許多網紅、創作者仍繼續經營Facebook上的粉絲團或個人帳號，但主要使用平台已經移轉到TikTok等平台，透過短影片方式與粉絲互動，而Facebook、YouTube雖然也在TikTok帶動的短影片熱潮下推出相似服務，卻始終未能與TikTok抗衡。

只是透過資金獎勵方式吸引創作者提供內容，能否讓創作者維持足夠使用忠誠，顯還是要看Facebook後續如何設法留下這些創作者，並且吸引使用者持續支持觀看。

過去Facebook曾經為了對抗TikTok短影片熱潮，在2018年底時推出名為「Lasso」的短影片服務，但在去年7月時宣布關閉，而Twitter先前在2015年收購的Periscope，後來也不敵TikTok使用熱潮，在今年3月時結束服務，至於YouTube目前則是積極推動YouTube Short服務，希望能在YouTube影片內容家更多觀看選項。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》