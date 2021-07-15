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臉書擬投資近300億 豐富平台內容獎勵好創作
臉書公司（Facebook）執行長祖克柏今天表示，將挹注10億美元（約新台幣282.7億元），鼓勵創作者為這個社群平台提供受歡迎的創作內容，這項計畫將執行至2022年。
法新社報導，這項計畫顯示臉書努力吸引並留住創作者，以和TikTok、Clubhouse與谷歌（Google）旗下的YouTube等對手競爭。
路透社報導，TikTok全球下載量已突破30億次，如今已是臉書最大競爭對手。
祖克柏（Mark Zuckerberg）在他的臉書專頁貼文說：「我們要為數以百萬計創作者建立最棒的平台，讓他們有個謀生管道。」
他表示：「因此，我們正在建立多個新計畫，將投資超過10億美元，來獎勵創作者在臉書和Instagram平台提供絕佳創作內容，相關計畫將執行至2022年。」
臉書公司表示，這些投資包括紅利計畫，當創作者在照片分享平台Instagram等臉書旗下應用程式（App）達到特定里程碑時，就可領取紅利獎勵；此外，臉書也將資助用戶生產內容。
祖克柏承諾很快就會公布更多相關細節。
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