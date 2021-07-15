快訊

7月26日解除三級警戒？ 衛福部：並非不可能

67億疫苗錢花哪去？審計長稱機密拒答 立委批：有哪個國家像這樣？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

臉書擬投資近300億 豐富平台內容獎勵好創作

中央社 / 舊金山14日綜合外電報導

臉書公司（Facebook）執行長祖克柏今天表示，將挹注10億美元（約新台幣282.7億元），鼓勵創作者為這個社群平台提供受歡迎的創作內容，這項計畫將執行至2022年。

法新社報導，這項計畫顯示臉書努力吸引並留住創作者，以和TikTok、Clubhouse與谷歌（Google）旗下的YouTube等對手競爭。

路透社報導，TikTok全球下載量已突破30億次，如今已是臉書最大競爭對手。

祖克柏（Mark Zuckerberg）在他的臉書專頁貼文說：「我們要為數以百萬計創作者建立最棒的平台，讓他們有個謀生管道。」

他表示：「因此，我們正在建立多個新計畫，將投資超過10億美元，來獎勵創作者在臉書和Instagram平台提供絕佳創作內容，相關計畫將執行至2022年。」

臉書公司表示，這些投資包括紅利計畫，當創作者在照片分享平台Instagram等臉書旗下應用程式（App）達到特定里程碑時，就可領取紅利獎勵；此外，臉書也將資助用戶生產內容。

祖克柏承諾很快就會公布更多相關細節。

祖克柏 Instagram TikTok

延伸閱讀

威廉王子看Youtube學為女兒夏洛蒂編髮，笑稱：噩夢一場

早晨成就人生！6位領導力名人的早晨習慣：歐普拉冥想、祖克柏減少「選擇」

IG將測試重大變革 會更像TikTok

臉書推電子報 拉網紅賺錢

相關新聞

臉書擬投資近300億 豐富平台內容獎勵好創作

臉書公司（Facebook）執行長祖克柏今天表示，將挹注10億美元（約新台幣282.7億元），鼓勵創作者為這個社群平台提...

男友IG追蹤其他女生？ 網友曝一妙方「清理」對方手機

有不少女性並不喜歡另一半在交往之後，仍透過社群軟體追蹤其他漂亮女性，被發現立即殺無赦。近日Dcard感情版就有網友發文提出妙方，幫助廣大女性同胞們「清理」伴侶的手機。

Ericsson攜手麻省理工學院推動新一代5G網路技術 同時著眼下一代6G網路佈局

在美國業者合組6G聯盟，而三星也開始著手佈局6G網路技術發展後，Ericsson近期宣布將與美國麻省理工學院合作，預計透過兩項主要研究項目推動全新網路技術架構，藉此推動新版5G網路及下一代6G網路技術發展。

川普以違反言論自由為由 狀告Facebook、Twitter及YouTube

近期持續在網路尋求發言平台後，前美國總統川普稍早於美國佛羅里達州南部聯邦法院，分別向Facebook、Twitter、YouTube網路社群平台，以及提供服務平台科技業者的執行長們提出訴訟，認為這三家科技業者均違反美國憲法第一修正案中保護的言論自由。

與Twitter越來越像？Facebook準備推出類「推文串」介面功能

TechCrunch網站報導指稱，Facebook稍早已經開始開放部分公眾人物使用類似Twitter的推文串 (Threads)功能，讓討論串內容更容易將過往貼文串接在一起，讓使用者更容易追蹤討論內容後續更新狀態。

若香港執意推行隱私修訂法案 Google、臉書與推特傳將退出經營

華爾街日報報導指稱，包含Facebook、Google、Twitter等在香港均有駐點的科技業者，近期致信香港政府，說明若未來依照計畫施行《個人資料 (私隱)條例》修訂法案，將會退出香港。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。