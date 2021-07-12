男友IG追蹤其他女生？ 網友曝一妙方「清理」對方手機

有不少女性並不喜歡另一半在交往之後，仍透過社群軟體追蹤其他漂亮女性，被發現立即殺無赦。近日Dcard感情版就有網友發文提出妙方，幫助廣大女性同胞們「清理」伴侶的手機。

有名網友在Dcard分享，如果不喜歡另一半的IG上充滿各種裸露照片，可以試試看以下方式，首先，打開他的IG搜尋頁面，輸入自己喜歡的可愛動物，找到只會分享動物的帳號之後，就重複按讚相關貼文，之後他的社群軟體就會全部推薦可愛動物的照片，其他女性的圖片全部消失，這樣就能成功清理伴侶的手機了！

網友分享透過IG搜尋及按讚功能，就可以清空另一伴社群軟體裡的正妹照。圖擷自 Dcard心情版

有不少網友留言直呼「可愛動物圖片真的好療癒」、「發瘋，超可愛！」也有人興奮留言表示「也做過同樣的事」，更建議其他妙方，「把探索的正妹貼文一直按不感興趣，然後重新刷新再按，這樣重複大概4～5次他的版面就不會有出現了！」、「建議打英文，可以洗的更乾淨，像guinea pig標記的有450萬則」。

原PO也提醒大家可以這樣做的前提，是另一半願意給自己使用手機，像自己就大方跟男友提出要淨化其手機，雙方有共識後才開始執行清理任務，避免小倆口因此吵架。