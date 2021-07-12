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Ericsson攜手麻省理工學院推動新一代5G網路技術 同時著眼下一代6G網路佈局

聯合新聞網 / 楊又肇

在美國業者合組6G聯盟，而三星也開始著手佈局6G網路技術發展後，Ericsson近期宣布將與美國麻省理工學院合作，預計透過兩項主要研究項目推動全新網路技術架構，藉此推動新版5G網路及下一代6G網路技術發展。

在相關研究中，更包含藉由鋰離子技術降低晶片運算時產生能源損耗，藉此在提高運算情況下減少電力等能源損耗，讓未來需要在相同時間內處理更龐大資料量的網路傳輸架構，僅以更低耗電量即可運作。

此外，相關研究也包含針對物聯網應用使用的巨量感應元件與貼近零耗電的設備運作，更規劃透過無線電波夾帶微幅電流即可驅動，Ericsson透過此項技術擴展更龐大的物聯網裝置應用模式。

目前全球市場已經逐漸進入5G網路普及應用發展階段，因此除了持續精進現有5G網路技術，更多業者更開始著眼下一代6G網路技術佈局，其中預期會對應更高網傳輸量與更快傳輸速率表現，背後運作更意味需要更龐大算力支撐即時資訊處理需求，以及連帶產生更低耗電使用需求，因此對於日後網路架構發展，顯然也會成為許多業者必須面臨挑戰。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

物聯網 麻省理工學院

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