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川普以違反言論自由為由 狀告Facebook、Twitter及YouTube

聯合新聞網 / 楊又肇

近期持續在網路尋求發言平台後，前美國總統川普稍早於美國佛羅里達州南部聯邦法院，分別向Facebook、Twitter、YouTube網路社群平台，以及提供服務平台科技業者的執行長們提出訴訟，認為這三家科技業者均違反美國憲法第一修正案中保護的言論自由。

依照川普在美國時間7月7日發出聲明表示，認為Facebook、Twitter、YouTube網路社群平台均違反美國憲法第一修正案中保護的言論自由，並且要求佛羅里達州南部聯邦法院做出懲罰性賠償的裁決。

同時，川普將在非營利組織美國優先政策研究所 (America First Policy Institute)協助下提出此項訴訟，並且強調對於勝訴有十足把握。

包含Facebook、YouTube方面均未對此作任何回應，而Twitter則表示對此不做評論。

但從本身具備法學教授身分的美國眾議院議員Brian Fitzpatrick看法認為，由於川普狀告三家科技業者均屬於民間公司，並非政府機構，認為川普以主張違憲為由提出訴訟的勝算不高。此外，從Facebook、Twitter服務聲明中均提到任何法律訴訟都必須在加州境內指定法院內進行的條款來看，若川普希望在佛羅里達州境內法院訴訟的話，顯然也會面臨一些阻礙。

先前擔任美國第45任總統期間，川普因為經常性透過個人Twitter發表諸多過激言論，甚至也因為本身職位帶動影響力，造成許多不實內容大規模擴散，因此Twitter曾多次以警告形式短暫封鎖川普帳號，但最終因為涉及搧動支持民眾襲擊國會山莊，並且企圖影響新任總統拜登就職等情況，使得Twitter最終決定永久限制川普使用服務。

而Facebook方面雖然並未永久限制川普使用，卻一再延長封鎖川普使用服務時限，目前至少要等到2023年1月才會再次決議是否解除限制。YouTube方面則是直接限制川普使用服務，避免造成更大影響，除非確認川普發言不再構成搧動，或是造成假新聞亂源，否則不會解除此項限制。

日前宣佈推出自有線上社群平台「From the Desk of Donald J. Trump」，卻又悄悄地關閉後，川普目前則是進駐廣受美國保守派人士歡迎的線上影片服務網站Rumble

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

川普 假新聞 拜登

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