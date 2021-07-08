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與Twitter越來越像？Facebook準備推出類「推文串」介面功能

聯合新聞網 / 楊又肇

TechCrunch網站報導指稱，Facebook稍早已經開始開放部分公眾人物使用類似Twitter的推文串 (Threads)功能，讓討論串內容更容易將過往貼文串接在一起，讓使用者更容易追蹤討論內容後續更新狀態。

目前此項功能仍處於開放特定公眾人物帳號測試階段，暫時還無法確定是否開放一般用戶使用，或是僅先提供社團等群組功能使用。

由於在線上社群的討論串經常容易後續更新貼文內容而被洗掉，雖然使用者仍可透過重新貼上過往貼文連結再次回顧，但在實際操作仍相當麻煩。因此Twitter在2017年宣布推出推文串功能，讓使用者能更快回顧相關推文內容，同時也能更容易針對特定推文內容回覆、轉貼等。

而Facebook此次提出相似功能，顯然也是希望能讓使用者更容易回顧特定追蹤對象過往推文，並且能更快進行互動，藉此增加內容互動比例。

不過，Facebook在近年來的發展中，似乎有不少功能與服務介面與Twitter越來越像，但Twitter其實也有不少功能「致敬」Facebook就是…。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Twitter Facebook

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