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若香港執意推行隱私修訂法案 Google、臉書與推特傳將退出經營

聯合新聞網 / 楊又肇

華爾街日報報導指稱，包含Facebook、Google、Twitter等在香港均有駐點的科技業者，近期致信香港政府，說明若未來依照計畫施行《個人資料 (私隱)條例》修訂法案，將會退出香港。

由於香港政制及內地事務局於今年5月提出的《個人資料 (私隱)條例》修訂法案，將禁止未經允許即私自在網路上公開他人個資的「肉搜起底」行為，意味Facebook、Google、Twitter等科技業者可能會因為旗下服務面臨被調查或起訴風險。

此封在6月25日由Facebook、Google、Twitter等科技業者合組，並且設置於新加坡的亞洲互聯網聯盟 (Asia Internet Coalition)所發出信件，強調若香港政府執意推行修訂法案，將會為了避免不必要裁罰選擇退出香港。

不過，包含Facebook、Google、Twitter等科技業者並未針對此報導作後續回應

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

香港 華爾街 Google 臉書 推特

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