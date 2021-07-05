果粉小心！WiFi連到「神秘字串」直接癱瘓 重新設定也沒救

果粉注意！近日國外安全人員發現一組進階版的神秘字串「"%secretclub%power"」，會導致WiFi功能癱瘓，即使重設網路設定，也無法解決問題，至今仍無修復辦法。

使用iOS系統裝置連接WiFi熱點時，名稱帶有「"%p%s%s%s%s%n"」特定字串的WiFi熱點名稱，會讓裝置WiFi功能、AirDrop 無故失靈。根據外媒9to5Mac最新報導指出，國外安全人員發現一組進階版的字串「"%secretclub%power"」，也會導致WiFi功能癱瘓，且即使重新設定也無法改善。

安全研究員Carl Schou近日在推特上表示，如果iPhone連上名為“%secretclub%power”的Wi-Fi，那麼該iPhone將無法再使用Wi-Fi或Wi-Fi相關功能。Schuo甚至說，重置網路設置後，這個錯誤仍然存在。報導推測，解決此問題的唯一辦法是對設備進行硬出廠重置，但不建議嘗試。

之前已有安全人員發現名稱帶有「"%p%s%s%s%s%n"」特定字串的WiFi熱點名稱會使WiFi失靈，不過可以透過「重設網路設定」重新設置解決。然而這次新的神秘字串卻更嚴重，從個人用戶的角度來看，最好的安全預防措施是避免連接到名稱中包含百分比符號的Wi-Fi網路，並等待iOS系統更新。