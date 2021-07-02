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「謝謝！辛苦了」一張吃飯照讓高雄人好揪心

TikTok短片長度將增至3分鐘 保持領先競爭對手

中央社 / 舊金山1日綜合外電報導
TikTok今天開始讓用戶可上傳最長3分鐘的影音，比目前的時限1分鐘增加了2倍，以保持領先對手的優勢。 美聯社
TikTok今天開始讓用戶可上傳最長3分鐘的影音，比目前的時限1分鐘增加了2倍，以保持領先對手的優勢。 美聯社

TikTok今天開始讓用戶可上傳最長3分鐘的影音，比目前的時限1分鐘增加了2倍，以保持領先對手的優勢。

TikTok全球用戶據信有10億人，其中美國占了1億以上，尤其廣受年輕人歡迎。

TikTok產品經理基爾希霍夫（Drew Kirchhoff）發文表示：「增加影片長度，使創作者能在TikTok創作更多類型的新內容，有較大一些的彈性空間。」

根據基爾希霍夫，數週後所有TikTok用戶都將能夠選擇上傳超出原本時限的影片。

基爾希霍夫說：「你們有些人可能在TikTok上已經看過較長的影片了，因為我們一直讓世界各地的創作者試用加長的影音格式。」

TikTok母公司是中國北京的字節跳動（ByteDance），為全球最受歡迎的社群媒體App之一，但面臨YouTube、Triller等其他影音平台的競爭。

臉書（Facebook）旗下的Instagram執行長莫瑟里（Adam Mosseri）在推特發文表示，Instagram將跟隨熱門趨勢走，進行影音功能實驗。

TikTok

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