YouTube取得洛杉磯Hollywood Park內活動場館多年冠名權 將舉辦多場創作演出

Google由旗下子公司YouTube取得位於美國洛杉磯英格爾伍德的Hollywood Park內活動場館多年冠名權，並且將以YouTube Theater為稱。

Hollywood Park前身為賽馬場，目前場地則涵蓋SoFi體育場與美國航空廣場 (American Airlines Plaza)等冠名建築，而YouTube則是取得其中使用面積達22萬7000平方英呎、採三層樓建築的活動場館多年冠名權，而這座活動場館更包含一個面積達6100平方英呎的舞台，以及面積達3500平方英呎的包廂空間，總計可容納140個座位。

除了活動場館、體育場與廣場，Hollywood Park場地還包含3000間公寓、1間提供300個客房入住空間的飯店，以及總計達89萬平方英呎的零售區塊。此次由YouTube取得多年冠名權，預期將能藉由YouTube內容創作與用戶互動吸引更多人進駐，並且透過偌大場地進行各類表演活動。

YouTube Theater預計從今年夏季開始進行首波展演活動，其中包含美國古巴裔饒舌歌手嘻哈鬥牛梗 (Pitbull)，以及澳洲饒舌歌手，同時具備模特兒身分的Iggy Azalea，另外也包含來自德州奧斯汀的迷幻靈魂樂隊Black Pumas，以及TLC旅遊生活頻道攜手骨頭、惡棍與和聲合唱團 (Bone Thugs-N-Harmony)合作演出內容。

目前預計演出內容已經從今年9月安排至明年3月，同時有不少表演門票已經銷售一空。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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