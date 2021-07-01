Facebook打造Bulletin內容發表平台 拉攏更多獨立創作者

Facebook針對獨立創作者宣布推出名為Bulletin的內容發表平台，讓部落客、自媒體等獨立創作者，或是小型獨立媒體能透過此平台經營品牌，同時可以透過付費內容形式獲利。

相較過去與主流或在地媒體合作模式，Facebook在Bulletin內容發表平台允許獨立創作者發表免費及付費內容，甚至提供使用者透過電子郵件方式訂閱，而付費內容計費方式則由獨立創作者自訂，初期為了吸引更多獨立創作者加入，標榜不會收取營收分潤，但未來可能會有不同作法。

另外，獨立創作者仍可保有個人作品與訂閱用戶名單，同時也能透過數據確認使用者觀看行為，並且能透過Facebook News等管道進行宣傳，但實際觀看則是會透過以Facebook Pages為基礎的Bulletin內容發表平台。而付費方式則是透過Facebook Pay交易，使用者則可以透過信用卡、現金卡或PayPal等方式付費觀看內容。

目前Bulletin內容發表平台僅先開放部分獨立創作者使用，尚未全面開放註冊使用，而Facebook表示目前已經與多名內容創作者簽署多年合作，內容涵蓋體育、金融、科學和醫學等主題，同時預計今年底也會擴大開放更多人加入使用，並且將與更多第三方業者合作。

由於越來越多獨立創作者、獨立媒體比傳統主流媒體有更大影響力，因此Facebook希望藉由Bulletin內容發表平台帶動更多內容觀看流量，進而產生更多內容曝光與廣告露出效益。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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