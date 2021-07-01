快訊

七一黨慶來了！香港「武官治港」移民離散潮

台灣進入夏季型天氣 吳德榮：周末午後對流增強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Facebook打造Bulletin內容發表平台 拉攏更多獨立創作者

聯合新聞網 / 楊又肇

Facebook針對獨立創作者宣布推出名為Bulletin的內容發表平台，讓部落客、自媒體等獨立創作者，或是小型獨立媒體能透過此平台經營品牌，同時可以透過付費內容形式獲利。

相較過去與主流或在地媒體合作模式，Facebook在Bulletin內容發表平台允許獨立創作者發表免費及付費內容，甚至提供使用者透過電子郵件方式訂閱，而付費內容計費方式則由獨立創作者自訂，初期為了吸引更多獨立創作者加入，標榜不會收取營收分潤，但未來可能會有不同作法。

另外，獨立創作者仍可保有個人作品與訂閱用戶名單，同時也能透過數據確認使用者觀看行為，並且能透過Facebook News等管道進行宣傳，但實際觀看則是會透過以Facebook Pages為基礎的Bulletin內容發表平台。而付費方式則是透過Facebook Pay交易，使用者則可以透過信用卡、現金卡或PayPal等方式付費觀看內容。

目前Bulletin內容發表平台僅先開放部分獨立創作者使用，尚未全面開放註冊使用，而Facebook表示目前已經與多名內容創作者簽署多年合作，內容涵蓋體育、金融、科學和醫學等主題，同時預計今年底也會擴大開放更多人加入使用，並且將與更多第三方業者合作。

由於越來越多獨立創作者、獨立媒體比傳統主流媒體有更大影響力，因此Facebook希望藉由Bulletin內容發表平台帶動更多內容觀看流量，進而產生更多內容曝光與廣告露出效益。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

廣告 信用 品牌 Facebook

延伸閱讀

公平會擬成立任務小組 對臉書Google進行產業調查

【我的美國同事最愛講】理性勿戰「別砲我」英文怎麼說？

臉書推電子報訂閱服務Bulletin 拉攏網紅拚收入

轉戰線上數據出爐！「玩很大」交出超狂成績單

相關新聞

臉書推電子報訂閱服務Bulletin 拉攏網紅拚收入

臉書周二（29日）推出電子報訂閱服務Bulletin，將與網紅創作者簽訂付費授權交易，幫助他們推出專屬作品，拓展收入來...

Facebook打造Bulletin內容發表平台 拉攏更多獨立創作者

Facebook針對獨立創作者宣布推出名為Bulletin的內容發表平台，讓部落客、自媒體等獨立創作者，或是小型獨立媒體能透過此平台經營品牌，同時可以透過付費內容形式獲利。

YouTube取得洛杉磯Hollywood Park內活動場館多年冠名權 將舉辦多場創作演出

Google由旗下子公司YouTube取得位於美國洛杉磯英格爾伍德的Hollywood Park內活動場館多年冠名權，並且將以YouTube Theater為稱。

Google搜尋能力進化 數秒辨識800種疫苗用語

Google推出語言模型新工具MUM，可在幾秒鐘內辨識出800種以上、超過50種語言用來稱呼疫苗的詞語，幫助使用者在Go...

川普進駐 廣受美國保守派人士歡迎的線上影片服務網站Rumble

日前宣佈推出自有線上社群平台「From the Desk of Donald J. Trump」，卻又悄悄地關閉後，前美國總統川普進駐廣受美國保守派人士歡迎的線上影片服務網站Rumble。

Mozilla打造「Rally」數據共享平台 讓眾人協助改善網路內容呈現方式

Mozilla稍早宣布推出名為「Rally」的數據共享平台，讓使用者能自行決定將個人數據以核種形式開放第三方研究機構使用，藉此協助推動諸如政治或新型冠狀病毒新聞內容傳播方式，而未來預期將會擴展至更多新聞內容與付費內容。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。