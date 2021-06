川普進駐 廣受美國保守派人士歡迎的線上影片服務網站Rumble

日前宣佈推出自有線上社群平台「From the Desk of Donald J. Trump」,卻又悄悄地關閉後,前美國總統川普進駐廣受美國保守派人士歡迎的線上影片服務網站Rumble。

依照川普發言人Liz Harrington表示,將成為川普擴展自有線上社群平台的一部分,並非意味日後僅以Rumble作為線上發言主要管道。同時,Liz Harrington更說明,未來川普將持續藉由Rumble服務與美國人民溝通互動。

Rumble創立於2013年,並且從去年7月快速成長,從原本每月160萬人使用量,在今年第一季增長至美月3190萬人造訪使用。而Rumble執行長暨創辦人Chris Pavlovski也證實川普已經在其服務平台建立帳號,但並未針對川普藉由Rumble服務作為發言管道的作法評論。

川普過去因為極端發言導致被Twitter永久封殺,而Facebook日前也決定延長限制川普使用服務,Google方面也持續禁止川普使用YouTube服務平台,除非確認川普發言不再構成搧動,或是造成假新聞亂源,否則不會解除此項限制。

因此,川普日前宣布推出自有線上社群平台「From the Desk of Donald J. Trump」,藉此讓川普持續向支持者發聲,讓川普能盡情發表個人言論、張貼照片及影片,同時也能讓支持者將川普發表內容分享至Twitter或Facebook,同時也能點按愛心表示支持,甚至也開放支持者追蹤關注。

但不少看法則認為「From the Desk of Donald J. Trump」與其說是線上社群平台,更像是川普個人網站。而在不久之前,「From the Desk of Donald J. Trump」顯然也將所謂線上社群平台內容移除,目前僅顯示川普個人動態,以及接下來對外活動 (還有川普相關周邊商品)等內容。

