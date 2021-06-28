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評／模擬大國衝突！美軍「北方邊境」演習的意義

Mozilla打造「Rally」數據共享平台 讓眾人協助改善網路內容呈現方式

聯合新聞網 / 楊又肇

Mozilla稍早宣布推出名為「Rally」的數據共享平台，讓使用者能自行決定將個人數據以核種形式開放第三方研究機構使用，藉此協助推動諸如政治或新型冠狀病毒新聞內容傳播方式，而未來預期將會擴展至更多新聞內容與付費內容。

目前「Rally」數據共享平台會以外掛程式搭配瀏覽器使用，但目前僅支援Firefox瀏覽器，Mozilla表示未來將會支援更多瀏覽器使用，讓使用者自行決定是否將個人數據用於內容研究。

依照Mozilla說明，打造「Rally」數據共享平台的想法，主要基於讓使用者能在個人數具有更高決定權，知曉個人隱私被應用在哪些環節，同時也能對未來網路內容傳播方式有所貢獻。

Mozilla的想法，希望透過眾人協助之下，讓網路內容可以有更好的呈現效果，藉此打造可讓眾人接受的網路環境，而非建立在特定業者所擬定規範。

不過，若從實際商業及實際使用情境來看的話，「Rally」數據共享平台可能會陷入曲高和寡的局面，一來是多數使用者不見得願意貢獻個人數據內容，其次則是許多網路內容呈現背後附加的商業模式，勢必還是會牽涉利益關係，因此最終呈現方式可能還是會取決在特定業者手上，或許不會這樣理想化。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

新型冠狀病毒

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