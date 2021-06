1000美元起標！WWW之父Tim Berners-Lee 將把第一個網路瀏覽器程式碼用NFT出售

但買家即使成功買到,可能也很難成功運作世界第一個 WWW 版本。

全球資訊網 WWW 之父 Tim Berners-Lee 將把第一個網路瀏覽器版本的程式碼,透過英國蘇富比(Sotheby’s)以 NFT(Non-Fungible Token;非同質化代幣)來出售,起標價 1000 美元!

根據 The Verge 報導,這次的拍賣內容除了有第一個網路瀏覽器版本的程式碼,還有 Tim Berners-Lee 本人所寫的一封信、可列印成海報的向量檔案,以及一段顯示目前正在輸入程式碼的無聲 30 秒影音。

這就是正在輸入程式碼的無聲 30 秒影音。Photo Credit:擷取自蘇富比官網

這次拍賣要出售的程式碼,涵蓋了我們今天常見的熟悉網路元素,例如:可以顯示 HTML 文件的功能、HTTP 協議以及列印網頁的功能等等。

Tim Berners-Lee 還表示 NFT 是網際網路的「最新的有趣創作」(the latest playful creations),並認為這是「把網路起源打包帶走的最理想模式」(the ideal way to package the origins behind the web)。而根據蘇富比新聞稿,拍賣所得將用於 Tim Berners-Lee 以及其妻子所支持的事業。

不過,買家即使成功買到這個網路瀏覽器版本的程式碼,可能也很難成功運作世界第一個 WWW 版本。因為,今天網路上已有流傳網路瀏覽器早期版本的原始碼副本,但還是很難真正運作。

此外,Tim Berners-Lee 之所以被譽為全球資訊網 WWW 之父,有很大原因是因為他並沒有針對其發明申請專利或收費,因而讓我們今天可以見到網際網路的繁榮。

這也是為何今天 Tim Berners-Lee 打算把第一個網路瀏覽器版本的程式碼用 NFT 來出售時,會讓許多人頗驚訝。畢竟,雖然 Tim Berners-Lee 表示並不會把拍賣所得收進自己口袋,但這的確是他生平第一次從自己的創作產品中獲利。

你是否心動了呢?蘇富比拍賣會將從 6 月 23 日起正式拍賣,起標價 1000 美元。有興趣的讀者請見蘇富比官網。

《本文作者Heemie,原文刊登於合作媒體INSIDE,聯合新聞網獲授權轉載。》

