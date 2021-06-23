YouTube打擊違規影片見效 第1季移除近千萬支
Google今天舉辦線上媒體聚會，公布最新數據。根據YouTube社群規範違規處置報告，今年1至3月YouTube共移除950萬支以上違反社群規範的影片，67%的違規影片觀看次數不到10次（包含零次）就遭到移除。
根據統計，YouTube違規影片收視率介於0.16%到0.18%，也就是每1萬觀看次數中，僅16到18次觀看違規內容。
YouTube大中華區策略合作夥伴資深總監陳容歆表示，近期許多使用者檢舉詐騙與博弈廣告，並提供詳細資訊，讓Google進行人工判讀並訓練模型。從3月至今，Google在台灣共移除了100個頻道、5000支以上運彩相關廣告，系統未來可自動偵測這類不當內容。
她也強調，YouTube收到檢舉時，均採取謹慎態度判讀遭檢舉內容，並視個案情況採取相對應的行動。YouTube建議使用者在檢舉時提供更多詳細資訊，包含出現不當內容的時間戳記，或說清楚可能違規原因，有助YouTube更了解狀況，做出公正決定。
陳容歆說，YouTube分別透過「社群規範」及「Google廣告政策」為影片及廣告內容把關。社群規範針對創作者產製的內容及行為制定明確標準，涵蓋4大面向，包括「垃圾內容、詐欺行為與詐騙」、裸露與色情等「敏感內容」、與仇恨言論與網路霸凌等行為相關的「暴力或危險內容」、販售非法或管制商品與服務的「管制商品」。
Google廣告政策則針對運用Google Ads帳戶的廣告主進行規範，涵蓋4大範圍，包括「禁止宣傳的內容」、「禁止使用的手法」、「管制內容和功能」、「編輯和技術規範」。
陳容歆坦言，YouTube少數內容遊走在灰色地帶，且有心人士不斷翻新手法以規避系統偵測，這時需要更仰賴使用者檢舉以進行人工判讀。
▪「屢次停止運作」Google應用程式傳災情 暫時解法看這
▪蘋果舊機換新機價目表甜甜價來了 6款舊機身價漲
▪兩千有找！平價中最帥智慧錶「Haylou RS3」開箱 支援血氧偵測、獨立GPS
▪微軟下一版作業系統確定就叫「Windows 11」Win7、8.1、10可免費升級
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言