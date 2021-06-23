YouTube打擊違規影片見效 第1季移除近千萬支

Google今天舉辦線上媒體聚會，公布最新數據。根據YouTube社群規範違規處置報告，今年1至3月YouTube共移除950萬支以上違反社群規範的影片，67%的違規影片觀看次數不到10次（包含零次）就遭到移除。

根據統計，YouTube違規影片收視率介於0.16%到0.18%，也就是每1萬觀看次數中，僅16到18次觀看違規內容。

YouTube大中華區策略合作夥伴資深總監陳容歆表示，近期許多使用者檢舉詐騙與博弈廣告，並提供詳細資訊，讓Google進行人工判讀並訓練模型。從3月至今，Google在台灣共移除了100個頻道、5000支以上運彩相關廣告，系統未來可自動偵測這類不當內容。

她也強調，YouTube收到檢舉時，均採取謹慎態度判讀遭檢舉內容，並視個案情況採取相對應的行動。YouTube建議使用者在檢舉時提供更多詳細資訊，包含出現不當內容的時間戳記，或說清楚可能違規原因，有助YouTube更了解狀況，做出公正決定。

陳容歆說，YouTube分別透過「社群規範」及「Google廣告政策」為影片及廣告內容把關。社群規範針對創作者產製的內容及行為制定明確標準，涵蓋4大面向，包括「垃圾內容、詐欺行為與詐騙」、裸露與色情等「敏感內容」、與仇恨言論與網路霸凌等行為相關的「暴力或危險內容」、販售非法或管制商品與服務的「管制商品」。

Google廣告政策則針對運用Google Ads帳戶的廣告主進行規範，涵蓋4大範圍，包括「禁止宣傳的內容」、「禁止使用的手法」、「管制內容和功能」、「編輯和技術規範」。

陳容歆坦言，YouTube少數內容遊走在灰色地帶，且有心人士不斷翻新手法以規避系統偵測，這時需要更仰賴使用者檢舉以進行人工判讀。

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