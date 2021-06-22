快訊

台北車站8名街友確診 北市急匡列接觸者安排隔離

中火燃氣跳過中市府拿特照 預計2026年拆2燃煤1煙囪

臉書改善廣告審查系統 把機器學習模型變聰明

中央社 / 台北22日電

社群平台臉書（Facebook）今天表示，公司持續改善廣告審查系統，隨著蒐集到新的資料與意見回饋，臉書的機器學習模型變得越來越精準，自動化執行也獲得改善。

臉書今天舉辦亞太區廣告刊登政策與執行方式媒體線上說明會，亞太區商業誠信團隊產品行銷經理辛赫（Supriya Singh）表示，相較於社群守則，臉書的廣告刊登政策有更多規範且更嚴格，對廣告主增加額外的規定，特別是因為廣告是透過付費傳散。

不同於原生內容，臉書的所有廣告是在刊登前進行審查，主要依賴自動化科技，根據廣告刊登政策檢視在臉書旗下應用程式中的數百萬則廣告。

臉書也仰賴內容審查員改善與訓練平台的自動化系統，且在某些情況下用人工審查部分廣告，例如有時出現「灰色地帶」，或系統無法判斷內容是否違反政策。

臉書的廣告審核通常會在24小時內完成，如果廣告遭禁止刊登，廣告主可以視情況建立全新的廣告，或是修訂被禁止刊登的廣告。若廣告主認為誤遭禁止刊登，可要求再次審查；與最初的廣告審核不同，臉書會更加依賴人工執行重新審查。

除了審查個別廣告內容之外，辛赫指出，臉書有時也會調查廣告主行為，例如過去廣告遭禁止的次數、違規的類型或嚴重性、企圖規避臉書的廣告審查程序與其他惡意行為，這是因為現在人們與越來越多品牌連結。

她強調，依據廣告刊登政策來審查全球數百萬個廣告主刊登的廣告是必要的，但這項工作並非毫無挑戰。臉書的執行方式並非完美無缺，機器審查和人工審查都有可能會誤判。

辛赫說，當臉書推出一項新的政策，執行系統的各個部分，包含自動化技術與訓練有素的全球團隊，都可能需要花時間學習如何正確且持續執行新守則。隨著臉書蒐集到新的資料與意見回饋，機器學習模型會變得越來越精準。

延伸閱讀

影／京都「阿哞虎」解謎 百歲大師王清霜感念師恩80年

海運解決方案新創業者BlueX Trade 藉AWS服務縮減傳統海運作業流程

大陸首個AI學生 華智冰就讀清大

在微觀世界回味往昔美好

相關新聞

Facebook、Spotify各以不同方式進攻「聲音」為主的內容市場

在稍早更新中，Facebook宣布將在6月22日推出旗下Podcast服務，而Spotify則是宣布將在全球135個國家地區推出名為Greenroom的聊天室服務。

臉書計畫透過人工智慧減少Deepfake虛假帳號、社團爭吵行為產生影響

Facebook在今年F8 Refresh強調將擴大人工智慧技術應用後，在稍早聲明中更表示將與美國密西根州立大學學者合作，針對Deepfake一類技術生成的臉譜、圖像進行逆向解析，藉此判斷Facebook上的虛假帳號。此外，Facebook也表示將運用人工智慧技術判斷社團中爭吵行為，讓社團管理者能更快介入處理，避免產生更大問題。

推特倡多元 阿拉伯語新版納入陰性語法

在阿拉伯世界擁有諸多用戶的社群媒體推特（Twitter）今天公布新版本，納入阿拉伯語陰性形式，而不只有陽性。這是推特在平...

要防疫還要擋網路病毒！台灣5月平均每周遭攻擊2523次

全球網路安全解決方案領導廠商Check Point® Software Technologies Ltd. 研究指出，2...

派對後發現包包被放神秘藍牙追蹤器 女驚恐：這不是我的！

藍牙追蹤器如蘋果AirTag面世後，外界視為一眾「失魂魚」的救星，物主可把追蹤器繫於鎖匙扣、銀包等個人物件上，方便快速尋回失物。若然在包包內發現不屬於自己的藍牙追蹤器，那就讓人十分不安。早前美國有女生在TikTok分享，透露自己參加朋友的生日派對後，回家路上卻在包包內發現1個不屬於自己的藍牙追蹤器Tile，嚇得她立即拔掉電池，並拍片呼籲網民需多加留神。

YouTube每月有20億人登入觀看 部分內容從內部伺服器移轉至Google Cloud

CNBC電視台報導指稱，Google Cloud執行長Thomas Kurian說明目前已經將部分YouTube內容移轉至Google Cloud雲端服務。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。