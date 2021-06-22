臉書改善廣告審查系統 把機器學習模型變聰明

社群平台臉書（Facebook）今天表示，公司持續改善廣告審查系統，隨著蒐集到新的資料與意見回饋，臉書的機器學習模型變得越來越精準，自動化執行也獲得改善。

臉書今天舉辦亞太區廣告刊登政策與執行方式媒體線上說明會，亞太區商業誠信團隊產品行銷經理辛赫（Supriya Singh）表示，相較於社群守則，臉書的廣告刊登政策有更多規範且更嚴格，對廣告主增加額外的規定，特別是因為廣告是透過付費傳散。

不同於原生內容，臉書的所有廣告是在刊登前進行審查，主要依賴自動化科技，根據廣告刊登政策檢視在臉書旗下應用程式中的數百萬則廣告。

臉書也仰賴內容審查員改善與訓練平台的自動化系統，且在某些情況下用人工審查部分廣告，例如有時出現「灰色地帶」，或系統無法判斷內容是否違反政策。

臉書的廣告審核通常會在24小時內完成，如果廣告遭禁止刊登，廣告主可以視情況建立全新的廣告，或是修訂被禁止刊登的廣告。若廣告主認為誤遭禁止刊登，可要求再次審查；與最初的廣告審核不同，臉書會更加依賴人工執行重新審查。

除了審查個別廣告內容之外，辛赫指出，臉書有時也會調查廣告主行為，例如過去廣告遭禁止的次數、違規的類型或嚴重性、企圖規避臉書的廣告審查程序與其他惡意行為，這是因為現在人們與越來越多品牌連結。

她強調，依據廣告刊登政策來審查全球數百萬個廣告主刊登的廣告是必要的，但這項工作並非毫無挑戰。臉書的執行方式並非完美無缺，機器審查和人工審查都有可能會誤判。

辛赫說，當臉書推出一項新的政策，執行系統的各個部分，包含自動化技術與訓練有素的全球團隊，都可能需要花時間學習如何正確且持續執行新守則。隨著臉書蒐集到新的資料與意見回饋，機器學習模型會變得越來越精準。

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