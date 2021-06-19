Facebook開始測試在VR內容投放廣告

Facebook宣布，將開始在Oculus系列虛擬實境頭戴裝置開始測試廣告內容投放效果，意味接下來在Oculus系列機種的虛擬實境體驗也會開始看見廣告曝光。

而這樣的作法，意味未來更多透過虛擬實境互動的使用體驗也會看見諸多廣告，藉此讓廣告主能增加更多廣告曝光版面。

目前由Resolution Games打造的第一人稱射擊遊戲《Blaston》已經可以看見廣告內容曝光，而Facebook表示目前已經與諸多開發者合作廣告機制，意味接下來更多虛擬實境內容、遊戲都會伴隨廣告內容呈現。

雖然使用服務內容中頻繁出現廣告難免會造成困擾，但從另一個角度來看，其實也能讓開發者選擇在服務內容或遊戲內放置廣告，並且透過免費下載形式吸引更多人使用，而非只是透過付費方式提供下載，同時也能透過廣告分潤方式獲利，因此對開發者而言將能有更多獲益方式選項。

不過，使用者能否接受在虛擬實境中仍會看見廣告，或許還是要經過一段時間測試才能確認。

依照Facebook說明，在虛擬實境中出現的廣告內容，依然會遵循相關隱私使用原則，亦即會讓使用者擁有足夠控制權，並且能選擇關閉相關廣告內容，或是禁止特定廣告業者投放廣告內容，同時Facebook也強調廣告機制不會藉由使用的手部動作、聲音等資訊精進廣告投放效果，一樣會以使用者隱私安全為重。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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