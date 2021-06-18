Facebook、Spotify各以不同方式進攻「聲音」為主的內容市場

在稍早更新中，Facebook宣布將在6月22日推出旗下Podcast服務，而Spotify則是宣布將在全球135個國家地區推出名為Greenroom的聊天室服務。

更多業者進攻「聲音」為主的內容市場

無獨有偶地，此次宣布即將推出Podcast服務的Facebook，日前已經推出類似Clubhouse般的聊天室服務Live Audio Rooms，而日前已經推出旗下Podcast服務的Spotify，則是推出採取Greenroom聊天室模式的Greenroom。

Facebook打造自有Podcast服務，允許使用片段進行二創

其中，Facebook計畫在6月22日推出的Podcast服務，將可透過RSS方式與個人動態牆串接，同時也允許使用者可將Podcast片段內容進行二次創作，藉此實現內容擴散效益。不過，目前允許使用片段內容長度以不超過一分鐘長度為準，在此範圍內讓更多創作者能「引用」其他Podcast內容進行衍生創作，藉此增加Podcast內容豐富度。

至於為是否有可能在Podcast內加入廣告機制，讓創作者能有額外獲益機會，目前Facebook尚未公布，但可預期的是Podcast內容日後也會是Facebook廣告營收來源。

Spotify藉聊天室服務Greenroom進軍線上社群市場

而Spotify推出的Greenroom的聊天室服務，實際上是源自Spotify在3月收購的Betty Labs旗下體育賽事聊天服務－Locker Room，並且結合Spotify內容資源成為對應不同主題的聊天室平台，同時也讓Greenroom服務成為Spotify強化線上社群發展跳板。

跟Clubhouse服務不同，Greenroom在單一聊天室即可容納1000人，同時也能透過錄音功能將聊天室談話內容記錄，並且透過Podcast形式發表，形式上與Facebook推出的Live Audio Rooms服務一樣，讓創作者無需透過設備轉錄，即可將聊天室談話內容轉換成可持續吸引更多人聆聽項目。

目前Greenroom已經在全球135個國家地區開放使用，並且支援iOS與Android平台使用，但目前僅提供英語介面，而台灣地區暫時尚未開放使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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