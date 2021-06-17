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臉書推社團管理新工具 快速查看遭檢舉留言

中央社 / 台北17日電

社群平台臉書Facebook）在全世界有超過7000萬的社團活躍管理員與版主，今天臉書宣布推出多項依據社團管理員意見回饋所開發的新工具，為社群領袖提供支援，包括可快速查看遭檢舉的留言。

本次推出的臉書全新社群工具包含管理員首頁、管理員小幫手互動管理工具、延緩對話速度、成員資料總覽、申訴、標註特定社團規則等多項功能。

以管理員首頁為例，臉書社團管理員可以在這個頁面上，根據自己的需求自訂所有管理工具、設定和功能，管理員可以快速查看所有需要特別留意的貼文、成員和遭檢舉的留言，也能透過重新編排的版面尋找需要的關鍵工具。新頁面將更清楚顯示各大類別可使用的管理工具。

「管理員小幫手互動管理工具」讓管理員能訂定標準，自動管理貼文和留言。現在管理員小幫手留言審核工具已可在桌上型電腦與行動裝置上使用，管理員可以自行設定多項條件管理社團成員的發文資格，例如擁有臉書帳號的時間、加入社團的時間等；也能拒絕包含特定連結的貼文和留言，以減少促銷宣傳內容。

同時，臉書也正在測試一項名為「衝突提醒」的互動管理新功能。這項功能採用人工智慧偵測社團內可能具有爭議性或不當的對話內容，並通知管理員，讓管理員能視狀況採取動作。

此外，「成員資料總覽」功能讓管理員能夠查看社團中每位成員在社團中的動態總覽，例如成員發布貼文和留言的次數，或成員在社團中發布貼文遭到移除或遭禁止發言的時間。

臉書 Facebook

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