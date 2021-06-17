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推特倡多元 阿拉伯語新版納入陰性語法

中央社 / 杜拜16日綜合外電報導
在阿拉伯世界擁有諸多用戶的社群媒體推特今天公布新版本，納入阿拉伯語陰性形式，而不只有陽性。這是推特在平台上推動「包容性語言」的努力之一。美聯社
在阿拉伯世界擁有諸多用戶的社群媒體推特今天公布新版本，納入阿拉伯語陰性形式，而不只有陽性。這是推特在平台上推動「包容性語言」的努力之一。美聯社

在阿拉伯世界擁有諸多用戶的社群媒體推特（Twitter）今天公布新版本，納入阿拉伯語陰性形式，而不只有陽性。這是推特在平台上推動「包容性語言」的努力之一。

阿拉伯語的動詞和形容詞都有陰陽性之分，社群媒體應用程式上的「推文」（tweet）、「探索」（explore）等祈使動詞也有陰陽形式。

法新社報導，推特公司在聲明中表示：「在阿拉伯語等部分語言中，字詞有陰陽性之分，而我們過去沒有管道讓大家反映自己希望如何被稱呼。」

「所以現在，我們引進新的語言設定，認可並更妥善地支援阿拉伯語陰性形式。」

推特也公布一支影片，內容是女性用戶推文批評主要社群網站沒有這類陰性形式。推特表示：「我們知道，在反映全球聲音多元性的服務上，還有很多未盡之處。」

阿拉伯地區多數傳統媒體很少批評政治菁英，甚至完全不置一詞，許多年輕人因而利用社群媒體平台暢所欲言，此一現象在2011年「阿拉伯之春」民主自由運動中起了關鍵作用。

社群媒體 語言 菁英

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