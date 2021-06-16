蘋果推Podcasts訂閱制 台灣美國等地可付費收聽
蘋果公司宣布推出Apple Podcasts訂閱制，今天起包含美國、台灣、香港等170多個國家和地區的聽眾可以透過Podcast頻道購買一個或多個節目；以台灣定價為例，原則上由創作者自行訂定，不過蘋果規定最低價為每月新台幣10元起跳。
Apple Podcasts訂閱制適用於使用iOS 14.6、iPadOS 14.6和macOS 11.4或更新版本的蘋果裝置。使用者可透過HomePod、HomePod mini、CarPlay，以及在搭載watchOS 7.5或更新版的Apple Watch上播放訂閱內容。
每項訂閱價格由創作者訂定，起價為每月新台幣10元 。聽眾可以管理他們的訂閱，並在他們的Apple ID帳戶設定中，從按月計費切換到按年計費。不過並非每個節目都收費，部分仍採免費制。
Apple Music和Beats副總裁舒瑟（OliverSchusser）表示，Apple Podcasts訂閱制將幫助創作者拓展他們的業務，並持續讓Podcast發展成全球數億聽眾獲取資訊、娛樂、連結和靈感的重要來源。
蘋果將Podcasts帶入主流，利用iPod和iTunes，聽眾可以欣賞來自廣播電台、新聞出版商和獨立創作者的節目。目前Apple Podcasts上已有數百萬個以100多種語言播出的節目。
▪比AirPods便宜！蘋果無線降噪耳機Beats Studio Buds開放預購
▪蘋果防丟神器AirTag開箱實測！安裝設定、換電池超簡單上手
▪價差7500元…三款iPad鍵盤的價格、功能、外觀設計一次看
▪Apple Watch Series 7 未來能測體溫、血糖
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言