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蘋果推Podcasts訂閱制 台灣美國等地可付費收聽

中央社 / 台北16日電

蘋果公司宣布推出Apple Podcasts訂閱制，今天起包含美國、台灣、香港等170多個國家和地區的聽眾可以透過Podcast頻道購買一個或多個節目；以台灣定價為例，原則上由創作者自行訂定，不過蘋果規定最低價為每月新台幣10元起跳。

Apple Podcasts訂閱制適用於使用iOS 14.6、iPadOS 14.6和macOS 11.4或更新版本的蘋果裝置。使用者可透過HomePod、HomePod mini、CarPlay，以及在搭載watchOS 7.5或更新版的Apple Watch上播放訂閱內容。

每項訂閱價格由創作者訂定，起價為每月新台幣10元 。聽眾可以管理他們的訂閱，並在他們的Apple ID帳戶設定中，從按月計費切換到按年計費。不過並非每個節目都收費，部分仍採免費制。

Apple Music和Beats副總裁舒瑟（OliverSchusser）表示，Apple Podcasts訂閱制將幫助創作者拓展他們的業務，並持續讓Podcast發展成全球數億聽眾獲取資訊、娛樂、連結和靈感的重要來源。

蘋果將Podcasts帶入主流，利用iPod和iTunes，聽眾可以欣賞來自廣播電台、新聞出版商和獨立創作者的節目。目前Apple Podcasts上已有數百萬個以100多種語言播出的節目。

Podcast Apple 蘋果

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