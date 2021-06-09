YouTube每月有20億人登入觀看 部分內容從內部伺服器移轉至Google Cloud
CNBC電視台報導指稱，Google Cloud執行長Thomas Kurian說明目前已經將部分YouTube內容移轉至Google Cloud雲端服務。
由於YouTube每月有高達20億人登入觀看，同時平均每分鐘就有超過500小時以上長度影片被上傳，同時使用者遍及全球100個國家地區，服務內容更以80種語言提供使用，因此宣布將YouTube內容從內部伺服器移轉至Google Cloud雲端服務，Google希望能凸顯其雲端服務具備支撐YouTube這樣龐大的網路服務吞吐流量能力，因此也能對應絕大多數企業上雲的流量負載需求。
若順利的話，Google Cloud將能藉由YouTube這塊招牌吸引更多企業加入使用，藉此增加其在公有雲市場競爭能力與市佔，並且增加更多營收機會，進而與亞馬遜旗下AWS，以及微軟旗下Azure等服務競爭。
在此之前，Google Cloud也持續跨足加密運算領域，希望能吸引更多對於隱私資訊保護較為謹慎的政府機構、金融機構使用其服務，另外更積極爭取教育市場應用，以及藉由Google Workspace服務擴展遠距辦公應用需求。
從市調機構Gartner所做調查顯示，目前公有雲市場市佔比例中，AWS約搶下45%比例，Azure市佔則達18%，而Google Cloud市佔則約為5%左右。而在2019年時，曾有報導指稱Google內部討論計畫在2023年實現成為公有雲市場服務排名第一或第二順位目標，但在AWS、Azure均全力衝刺其雲端服務發展情況下，顯然也讓Google面臨不少競爭壓力。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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